Apucarana oferece nesta segunda 396 vagas de emprego; Confira

Nesta sexta-feira (20), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 396 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
Veja:
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
|1
|AJUDANTE DE ELETRICISTA
|1
|AJUDANTE DE FARMÁCIA
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|4
|ATENDENTE DE PADARIA
|2
|AUXILIAR DE COLOCADOR DE VIDROS
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|7
|AUXILIAR DE COSTURA
|3
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|12
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (NOTURNO)
|1
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|4
|AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
|1
|CAMAREIRA DE HOTEL
|2
|CONSULTOR AGRÍCOLA
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|1
|COSTUREIRO (A)
|1
|ENSACADOR
|2
|ESTOQUISTA
|1
|FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS
|1
|INSTALADOR DE ALARMES
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|1
|OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|2
|PANFLETAGEM
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|1
|VENDEDOR (A) EXTERNO
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|3
|ZELADOR (A)
|2
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|ACABADOR DE MÁRMORE
|1
|AÇOUGUEIRO
|2
|ALMOXARIFE
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ANALISTA DE FATURAMENTO
|1
|ARTE FINALISTA (DESENHISTA TÉCNICO)
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|3
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE CONTADORIA FISCAL
|1
|AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER
|1
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (NOTURNO)
|1
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|2
|AUXILIAR DE INSTALAÇÕES DE PAINÉIS
|1
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|AUXILIAR DE TORNEIRO MECÂNICO
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|3
|CABELEIREIRA
|1
|CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA
|1
|CUIDADOR DE ANIMAIS
|1
|CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
|1
|CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA
|2
|CURTIDOR DE COUROS
|2
|DESENHISTA MECÂNICO
|1
|DESENHISTA PROJETISTA
|1
|DESOSSADOR
|1
|ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)
|2
|ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES
|1
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|4
|ESTOQUISTA
|1
|FATURISTA
|1
|FRENTISTA DE POSTO
|1
|FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS
|2
|INSTALADOR DE PERSIANAS
|1
|JARDINEIRO
|1
|LÍDER DE EXPEDIÇÃO
|1
|LÍDER DE PRODUÇÃO
|1
|LOMBADOR
|1
|MAGAREFE
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|6
|MECÂNICO (MÁQUINAS)
|6
|MECÂNICO (MOTO)
|1
|MERENDEIRO
|1
|MONTADOR (VEÍCULOS)
|1
|MONTADOR DE VIDROS
|1
|MOTOBOY
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|2
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|3
|MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)
|1
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|2
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|3
|OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|1
|OPERADOR SALA DE MÁQUINAS
|1
|RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA
|4
|SOLDADOR
|2
|SUPERVISOR DE COMPRAS
|1
|SUPERVISOR DE TELEVENDAS
|1
|TÉCNICO EM ENFERMAGEM
|1
|TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA
|2
|TORNEIRO MECÂNICO
|1
|TRABALHADOR RURAL
|1
|ZELADOR (A)
|3
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|COLOCADOR DE PISO LAMINADO
|1
|GESSEIRO
|1
|PEDREIRO
|2
|PINTOR
|2
|SERRALHEIRO
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|3
|TÉCNICO EM OBRAS CIVIS
|1
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|3
|AUXILIAR DE COZINHA
|7
|CHAPEIRO (LANCHES)
|3
|CONFEITEIRO (A)
|2
|COPEIRA
|1
|COZINHEIRA
|3
|GERENTE
|1
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|4
|PADEIRO
|1
|SALGADEIRO (A)
|1
|SUSHIMAN
|2
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|CONFERENTE DE MERCADORIAS
|1
|ESTOQUISTA
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|12
|VENDEDOR EXTERNO
|5
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|ATENDENTE DE LOJA
|4
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|2
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|2
|SERVENTE DE OBRAS
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ARTE FINALISTA (DESIGNER)
|2
|AUXILIAR DE CORTE
|4
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|8
|AUXILIAR DE COSTURA
|5
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|3
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|3
|BORDADOR, À MÁQUINA
|2
|CORTADOR, À BALANCIM
|1
|CORTADOR DE CALÇADOS
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|8
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|11
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|17
|COSTUREIRA DA MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|9
|COSTUREIRA PARA BOLSAS
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|6
|ENCARREGADO DE COSTURA
|3
|ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO
|1
|ESTILISTA DE MODA
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|2
|OPERADOR DE BORDADO
|9
|OPERADOR DE CORTE A LASER
|1
|OPERADOR DE PLOTTER
|1
|PREPARADOR DE LOTES (DISTRIBUIDOR)
|1
|REVISOR TÊXTIL (JEANS)
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|4
|ATENDENTE DE FRIOS
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE AÇOUGUE
|2
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|FISCAL DE CAIXA
|1
|FISCAL DE LOJA
|1
|FISCAL DE PREVENÇÃO
|2
|OPERADOR (A) DE CAIXA
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|4
|SUPERVISOR DE CAIXA
|1
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|AUXILIAR CONTÁBIL
|4
|DENTISTA
|1
|EDUCADOR (A) FÍSICO
|1
|FARMACÊUTICO (A)
|2
|PROFESSOR (A) DE ALEMÃO
|1
|PROFESSOR (A) DE ESPANHOL
|1
|PROFESSOR (A) DE FRANCÊS
|1
|PROFESSOR (A) DE INGLÊS
|1
|PEDAGOGO (A)
|1
|PSICÓLOGO (A)
|1
|TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA NO TRABALHO
|1