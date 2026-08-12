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AULAS COMEÇAM DIA 25

Apucarana oferece curso gratuito de defesa pessoal para mulheres; inscrições abertas

As aulas começam no dia 25 de agosto; curso é voltado a mulheres com idade a partir de 16 anos

Escrito por Da Redação
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Apucarana oferece curso gratuito de defesa pessoal para mulheres; inscrições abertas
Autor As vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita presencialmente na Secretaria da Mulher - Foto: Divulgação

A Secretaria da Mulher e Assuntos da Família de Apucarana divulgou nesta quarta-feira (12) a abertura das inscrições para um curso gratuito de defesa pessoal voltado a mulheres com idade a partir de 16 anos. As aulas começam no dia 25 de agosto e serão realizadas às terças-feiras, das 19h às 21h.

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O curso terá seis encontros, realizados na sede da Secretaria da Mulher, na Rua Professora Talita Bresolin, 520, no Jardim São Pedro.

As vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita presencialmente na Secretaria da Mulher, no endereço informado. A proposta do curso é trabalhar aspectos relacionados à confiança, atitude e segurança pessoal.

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Serviço

Curso: Defesa Pessoal para Mulheres

Início: 25 de agosto

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Duração: seis encontros

Quando: terças-feiras, das 19h às 21h

Idade mínima: 16 anos

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Local: Secretaria da Mulher – Rua Professora Talita Bresolin, 520, Jardim São Pedro

Inscrições: presencialmente na Secretaria da Mulher.

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Apucarana Curso Gratuito Defesa pessoal empoderamento mulheres
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