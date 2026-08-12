Apucarana oferece curso gratuito de defesa pessoal para mulheres; inscrições abertas
As aulas começam no dia 25 de agosto; curso é voltado a mulheres com idade a partir de 16 anos
A Secretaria da Mulher e Assuntos da Família de Apucarana divulgou nesta quarta-feira (12) a abertura das inscrições para um curso gratuito de defesa pessoal voltado a mulheres com idade a partir de 16 anos. As aulas começam no dia 25 de agosto e serão realizadas às terças-feiras, das 19h às 21h.
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O curso terá seis encontros, realizados na sede da Secretaria da Mulher, na Rua Professora Talita Bresolin, 520, no Jardim São Pedro.
As vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita presencialmente na Secretaria da Mulher, no endereço informado. A proposta do curso é trabalhar aspectos relacionados à confiança, atitude e segurança pessoal.
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Serviço
Curso: Defesa Pessoal para Mulheres
Início: 25 de agosto
Duração: seis encontros
Quando: terças-feiras, das 19h às 21h
Idade mínima: 16 anos
Local: Secretaria da Mulher – Rua Professora Talita Bresolin, 520, Jardim São Pedro
Inscrições: presencialmente na Secretaria da Mulher.