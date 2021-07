Apucarana oferece 800 vagas de emprego e estágio em Feirão

Da Redação

Agência do Trabalhador, através da Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego da Prefeitura de Apucarana, realiza nestes dias 30 e 31 de julho, no Espaço das Feiras, o 1º Feirão do Emprego e Estágio. A iniciativa, que conta com apoio da Associação Comercial, Industrial e de Serviços (Acia), Câmara da Mulher Empreendedora, Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale), Sebrae, FIEP, Sistema Fecomércio-PR, Faciap, entre outros sindicatos e associações, visa o imediato encaminhamento dos candidatos a uma das cerca de 500 vagas de emprego e 300 vagas de estágios hoje disponíveis na cidade.

continua após publicidade .

A realização do evento de captação de trabalhadores foi definido em reunião no gabinete municipal que contou com a presença do gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, Neno Leiroz, da presidente do Sivana, empresária Aida Santos Assunção e do secretário do Sivale, empresário Cláudio Delmásquio, que esteve acompanhado da assessora da entidade, Patrícia Papa.

“Apucarana tem sido referência positiva em empregabilidade no Paraná. Somos líder na geração de empregos com carteira assinada no Norte do Estado em levantamento recém-fechado pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), contudo, ainda assim os empregadores locais se ressentem da falta de mão de obra. Se antes as pessoas procuravam emprego e não encontravam uma colocação, hoje o cenário se inverteu. Os empresários têm nos relatado que existem muitas vagas de emprego, mas não está tendo procura por parte do trabalhador e, através deste feirão, vamos contribuir diretamente para a captação deste trabalhador, providenciando encaminhamento e colocação imediata no mercado de trabalho”, explicou o prefeito Júnior da Femac.

continua após publicidade .

No dia 30 de julho, sexta-feira da próxima semana, o evento acontece das 8h30 às 18 horas e, no dia 31, o feirão de empregos e estágio será realizado das 13 às 18 horas, junto a pelo menos 20 boxes do Espaço da Feiras, localizado na Rua Professor João Cândido Ferreira, 815. “Teremos vários guichês de atendimento. Pedimos que o interessado leve o currículo pronto, mas caso não seja possível, nossa equipe vai efetivar o cadastro do trabalhador na hora”, relata Neno Leizos, gerente da Agência do Trabalhador.

Ele observa que a agência tem conseguido sucesso na inserção de mão de obra, mas mesmo assim existem muitas vagas de emprego ainda abertas. “Estudo recente do Caged revelou que Apucarana está atualmente em 10º lugar no ranking de geração de emprego no Paraná em números absolutos e em 3ª lugar na variação positiva de empregos. De janeiro a maio foram 1.818 empregos gerados em Apucarana”, destaca Leiroz. Segundo ele, as vagas de emprego e estágio disponíveis no feirão abrangem todas as áreas econômicas.

“Comércio e indústria em geral, vestuário, construção civil, prestação de serviços, setor gastronômico, agricultura e pecuária, manutenção de veículos e motocicletas, poder público, entre outros. Também vamos estar informando as pessoas sobre as oportunidades de capacitação profissional oferecidas gratuitamente através de programas da prefeitura em parceria com entidades como Sesc, Senac e Sest/Senat. Convidamos a todos que procuram uma recolocação no mercado de trabalho que participe deste feirão. Vamos tomar todas as medidas para que os interessados tenham um atendimento rápido, dentro das medidas preventivas ao novo coronavírus (Covid-19)”, observou o gerente.

A iniciativa da prefeitura foi elogiada pelo secretário do Sivale, empresário Cláudio Delmásquio. “Estamos realmente tendo muita dificuldade de encontrar pessoas para trabalhar. Serviço tem bastante. Levamos essa demanda até o prefeito Júnior da Femac e estamos tendo esta rápida resposta. Esse feirão é uma iniciativa bastante interessante que acreditamos que vai nos ajudar muito”, pontuou o empresário. A empresária Aida Assunção, presidente do Sivana, também agradeceu o apoio da prefeitura. “Uma ajuda maravilhosa”, avaliou.