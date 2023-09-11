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Oportunidade

Apucarana oferece 439 vagas de emprego nesta segunda; confira

Vagas disponíveis para a semana de 11 A 15 de setembro

Da Redação

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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
Icone Camera Foto por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
Escrito por Da Redação
Publicado em 11.09.2023, 11:16:21 Editado em 11.09.2023, 11:21:20
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Nesta segunda-feira (11), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 439 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

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Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS PARA A SEMANA DE 11 A 15/09/2023*Sujeito a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas
TOTAL DE VAGAS: 439
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE1
ANALISTA DE PCP2
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE CORTE5
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO7
AUXILIAR DE COSTURA5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA5
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORTADOR DE ROUPAS4
CORTADOR Á MÃO1
COSTUREIRA DE MÁQUINA BOTONEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA CASEADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE3
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE9
COSTUREIRA DE MÁQUINA PASSANTE1
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO7
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA13
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL6
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ2
COSTUREIRA PARA PREGAR CÓS1
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS1
ESTOQUISTA1
IMPRESSOR FOTOGRÁFICO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA4
LIXADOR1
OPERADOR DE BORDADO11
PASSADOR DE ROUPA2
REVISOR TÊXTIL1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE ELETRICISTA1
ATENDENTE BALCONISTA3
AUXILIAR DE CORTE1
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO2
AUXILIAR DE COZINHA5
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA3
AUXILIAR DE LIMPEZA6
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO42
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONFECÇÃO)2
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
AUXILIAR DE VIDRACEIRO1
CONSULTOR DE VENDAS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA1
COSTUREIRA PARA JEANS1
EMBALADOR1
OPERADOR DE TELEMARKETING3
PASSADOR DE ROUPAS1
RECEPCIONISTA2
SERRALHEIRO1
SOLDADOR1
VENDEDOR (A) INTERNO6
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGEIRO1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA FISCAL1
ASSISTENTE ACADÊMICO1
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO7
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE DENTISTA2
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE FATURAMENTO2
AUXILIAR DE FERMENTAÇÃO1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO6
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AUXILIAR FINANCEIRO1
BABÁ2
BANHISTA DE ANIMAIS1
COMPRADOR1
CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO1
CORRETOR DE IMÓVEIS2
DESENHISTA INDUSTRIAL1
DESIGNER GRÁFICO1
DIARISTA1
ELETRICISTA INDUSTRIAL4
EMPREGADA DOMÉSTICA2
ENCARREGADO DE LIMPEZA1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS1
JARDINEIRO1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)4
MECÂNICO (INDUSTRIAL)1
MECÂNICO DE MÁQUINAS3
MECÂNICO DIESEL1
MONTADOR MECÂNICO1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)6
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)2
OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
OPERADOR DE SALA DE MÁQUINAS1
PINTOR INDUSTRIAL1
PROJETISTA2
TORNEIRO MECÂNICO2
TOSADOR DE ANIMAIS1
VIGIA1
ZELADORA4
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL2
CONTADOR1
FARMACÊUTICO3
PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
ARMADOR DE FERRAGENS5
CALCETEIRO1
CARPINTEIRO10
OFICIAL DE MANUTENÇÃO1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA2
PEDREIRO11
PINTOR1
SERVENTE DE PEDREIRO9
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA1
CHAPISTA DE LANCHONETE1
CONFEITEIRO1
COZINHEIRO1
MERENDEIRO1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS2
ATENDENTE BALCONISTA5
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
CONSULTOR DE VENDAS4
CREDIARISTA1
OPERADOR DE CAIXA5
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
VENDEDOR (A) INTERNO19
VENDEDOR EXTERNO1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
SERVENTE DE PEDREIRO1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO2
EMPACOTADOR4
FISCAL DE LOJA2
GERENTE DE SUPERMERCADO1
OPERADOR DE CAIXA18
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
PADEIRO1
REPOSITOR DE MERCADORIAS17
ZELADOR2
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