Apucarana oferece 439 vagas de emprego nesta segunda; confira

Nesta segunda-feira (11), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 439 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
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Veja:
|VAGAS DISPONÍVEIS PARA A SEMANA DE 11 A 15/09/2023*Sujeito a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas
|TOTAL DE VAGAS: 439
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ALMOXARIFE
|1
|ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE
|1
|ANALISTA DE PCP
|2
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|2
|AUXILIAR DE CORTE
|5
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|7
|AUXILIAR DE COSTURA
|5
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|5
|AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|2
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|4
|CORTADOR Á MÃO
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA BOTONEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA CASEADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA ELASTIQUEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|9
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PASSANTE
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO
|7
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|13
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|6
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|2
|COSTUREIRA PARA PREGAR CÓS
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS
|1
|ESTOQUISTA
|1
|IMPRESSOR FOTOGRÁFICO
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|4
|LIXADOR
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|11
|PASSADOR DE ROUPA
|2
|REVISOR TÊXTIL
|1
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AJUDANTE DE ELETRICISTA
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|3
|AUXILIAR DE CORTE
|1
|AUXILIAR DE COSTURA
|3
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|2
|AUXILIAR DE COZINHA
|5
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|3
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|6
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|42
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONFECÇÃO)
|2
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|3
|AUXILIAR DE VIDRACEIRO
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|1
|COSTUREIRA PARA JEANS
|1
|EMBALADOR
|1
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|3
|PASSADOR DE ROUPAS
|1
|RECEPCIONISTA
|2
|SERRALHEIRO
|1
|SOLDADOR
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|6
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AÇOUGEIRO
|1
|ANALISTA DE E-COMMERCE
|1
|ANALISTA FISCAL
|1
|ASSISTENTE ACADÊMICO
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|7
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR DE DENTISTA
|2
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|2
|AUXILIAR DE FERMENTAÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|6
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|1
|AUXILIAR FINANCEIRO
|1
|BABÁ
|2
|BANHISTA DE ANIMAIS
|1
|COMPRADOR
|1
|CONFERENTE DE CONTROLE DA PRODUÇÃO
|1
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|2
|DESENHISTA INDUSTRIAL
|1
|DESIGNER GRÁFICO
|1
|DIARISTA
|1
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|4
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|2
|ENCARREGADO DE LIMPEZA
|1
|INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
|1
|INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
|1
|JARDINEIRO
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|4
|MECÂNICO (INDUSTRIAL)
|1
|MECÂNICO DE MÁQUINAS
|3
|MECÂNICO DIESEL
|1
|MONTADOR MECÂNICO
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|6
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|1
|MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)
|2
|OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA
|1
|OPERADOR DE SALA DE MÁQUINAS
|1
|PINTOR INDUSTRIAL
|1
|PROJETISTA
|2
|TORNEIRO MECÂNICO
|2
|TOSADOR DE ANIMAIS
|1
|VIGIA
|1
|ZELADORA
|4
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|ANALISTA DE LEGALIZAÇÃO EMPRESARIAL
|2
|CONTADOR
|1
|FARMACÊUTICO
|3
|PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|ARMADOR DE FERRAGENS
|5
|CALCETEIRO
|1
|CARPINTEIRO
|10
|OFICIAL DE MANUTENÇÃO
|1
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|2
|PEDREIRO
|11
|PINTOR
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|9
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|1
|CHAPISTA DE LANCHONETE
|1
|CONFEITEIRO
|1
|COZINHEIRO
|1
|MERENDEIRO
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|2
|ATENDENTE BALCONISTA
|5
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|4
|CREDIARISTA
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|5
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|2
|VENDEDOR (A) INTERNO
|19
|VENDEDOR EXTERNO
|1
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|SERVENTE DE PEDREIRO
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|1
|CONFEITEIRO
|2
|EMPACOTADOR
|4
|FISCAL DE LOJA
|2
|GERENTE DE SUPERMERCADO
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|18
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|PADEIRO
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|17
|ZELADOR
|2
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