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Apucarana

Oportunidade

Apucarana oferece 403 vagas de emprego; Confira

Na agência do trabalhador também está disponível 109 vagas de estágio

Da Redação

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Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705
Icone Camera Foto por Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705
Escrito por Da Redação
Publicado em 16.06.2023, 07:30:08 Editado em 16.06.2023, 07:30:08
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Nesta sexta-feira (16), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 403 vagas de emprego e 109 vagas de estágio. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS 14/06/2023 À 16/06/2023
403 vagas de Trabalho
109 vagas de Estágio
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA1
ATENDENTE DE FARMÁCIA2
ATENDENTE DE LOJA1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO7
AUXILIAR DE COSTURA1
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE LABORATÓRIO ÓTICO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE PADARIA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO15
AUXILIAR DE ROUPARIA4
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ALIMENTAÇÃO)1
CHAPISTA1
COBRADOR INTERNO1
CONSULTOR DE VENDAS6
COPEIRA1
COPEIRA (FREELANCER)1
IMPRESSOR FLEXOGRÁFICO2
OPERADOR DE CAIXA1
OPERADOR DE TELEMARKETING3
PASSADOR DE ROUPAS3
PROMOTOR DE VENDAS1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM1
VENDEDOR (A) INTERNO3
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AJUDANTE DE MOTORISTA1
AJUDANTE DE SERRALHEIRO1
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE MARKETING1
ANALISTA FISCAL1
ASSISTENTE DE CAMPO1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO4
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE DENTISTA2
AUXILIAR DE ESCRITURAÇÃO FISCAL1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE MONTAGEM DE PAINEL ELÉTRICO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AUXILIAR DE USINAGEM1
AUXILIAR FINANCEIRO3
CORRETOR DE IMÓVEIS2
ELETRICISTA4
ELETRICISTA DE VEÍCULOS1
ELETRICISTA INDUSTRIAL (CAMBIRA)1
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
FATURISTA1
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS DE VEÍCULOS2
JARDINEIRO1
LAVADOR DE VEÍCULOS1
MÃE SOCIAL1
MAGAREFE1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)3
MECÂNICO (DIESEL)1
MECÂNICO (INDUSTRIAL)4
MECÂNICO (MÁQUINAS)1
MECÂNICO DE EQUIPAMENTO PESADO1
MECÂNICO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS (ARAPONGAS)1
MONTADOR INDUSTRIAL1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)3
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D)3
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH AB)1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA1
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
OPERADOR DE MÁQUINA SOPRO1
OPERADOR DE SISTEMAS (ALARMES E MONITORAMENTO)1
REBOBINADOR DE MOTOR1
RECEPCIONISTA/ SECRETÁRIA4
SOLDADOR4
TÉCNICO DE AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO1
TORNEIRO MECÂNICO2
VIGIA2
ZELADORA3
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
AUXILIAR CONTÁBIL2
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
FARMACÊUTICO4
GERENTE OPERACIONAL (INDÚSTRIA ELÉTRICA)1
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA1
PROFESSOR EXPRESSÃO CORPORAL1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CARPINTEIRO3
ENCARREGADO DE OBRAS1
FUNILEIRO (CAMBIRA)1
MEIO OFICIAL DE PEDREIRO (CAMBIRA)1
MESTRE DE OBRAS1
MOTORISTA DE CAMINHÃO CAÇAMBA (Jandaia do Sul)5
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
OPERADOR DE ROLO (Jandaia do Sul)7
PEDREIRO1
PEDREIRO (CAMBIRA)2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
AUXILIAR DE CONFEITEIRO1
AUXILIAR DE COZINHA3
CHAPISTA (LANCHES)1
COZINHEIRA3
PADEIRO1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS2
CONSULTOR DE VENDAS4
GERENTE COMERCIAL1
GERENTE DE LOJA1
OPERADOR DE CAIXA1
PROMOTOR DE VENDAS3
SUPERVISOR DE VENDAS1
VENDEDOR (A) INTERNO26
VENDEDOR EXTERNO8
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ALMOXARIFE2
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO2
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO11
AUXILIAR DE COSTURA10
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA FECHADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE3
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE8
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA8
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA14
COSTUREIRA EM GERAL7
COSTUREIRA PARA BONÉ (CHAPECO/SC)1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ5
ENCARREGADO DE ACABAMENTO (BONÉS)2
FOTÓGRAFO PARA SERIGRAFIA1
OPERADOR DE BORDADO10
PASSADOR DE ROUPAS (BONÉS)1
REVISOR DE PEÇAS2
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AJUDANTE DE AÇOUGUE4
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO1
AUXILIAR DE PADEIRO1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO1
OPERADOR DE CAIXA19
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS15
ZELADOR1
VAGAS DE ESTÁGIOQuantidade
ADMINISTRAÇÃO (GRADUAÇÃO)32
ADMINISTRAÇÃO (TÉCNICO)8
BIOMEDICINA1
CIÊNCIAS CONTÁBEIS11
CIÊNCIAS ECONÔMICAS3
DIREITO12
ENGENHARIA CIVIL1
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO/ SISTEMAS DE INFORMAÇÃO3
ENGENHARIA QUÍMICA1
ENSINO MÉDIO9
FORMAÇÃO DE DOCENTES (MAGISTÉRIO)3
LICENCIATURA EM PORTUGUÊS1
MARKETING4
ODONTOLOGIA4
PEDAGOGIA8
RECURSOS HUMANOS1
SECRETARIADO EXECUTIVO6
TURISMO1


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