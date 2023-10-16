Apucarana oferece 385 vagas de emprego nesta segunda; confira

Nesta segunda-feira (16), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 385 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
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Veja:
|TOTAL DE VAGAS: 385
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|2
|ATENDENTE DE PIZZARIA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|AUXILIAR DE COSTURA
|2
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|6
|AUXILIAR DE COZINHA
|5
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
|1
|AUXILIAR DE LANCHONETE
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|4
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|32
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONFECÇÃO)
|5
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|5
|CONSULTOR DE VENDAS
|1
|COPEIRO DE HOSPITAL
|1
|CUIDADORA DE CÃES E GATOS
|1
|ENSACADOR
|1
|ESTAGIÁRIO DE MARKETING
|1
|LEITURISTA
|2
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|2
|PASSADOR DE ROUPAS
|1
|RECEPCIONISTA
|2
|VENDEDOR (A) INTERNO
|10
|ZELADOR
|1
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|1
|ASSISTENTE DE LOGÍSTICA
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|5
|AUXILIAR DE DENTISTA
|1
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE MÁQUINA IMPRESSORA DE PAPELÃO
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|5
|AUXILIAR FINANCEIRO
|1
|BANHISTA DE ANIMAIS
|1
|BORRACHEIRO
|1
|CAMAREIRA
|1
|COBRADOR EXTERNO
|1
|COMPRADOR
|2
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|2
|CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE
|6
|DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO
|3
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|2
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|2
|INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA
|1
|INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
|1
|JARDINEIRO
|1
|MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)
|3
|MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
|4
|MONTADOR MECÂNICO
|1
|MOTORISTA DE AUTOMOVEIS (CNH B)
|2
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|4
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|2
|MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)
|3
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A)
|2
|OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS
|1
|OPERADOR DE EMBALAGEM
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|2
|OPERADOR DE EXTRUSORA DE BORRAVHA
|1
|OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSICO
|1
|PINTOR INDUSTRIAL
|1
|PROGRAMADOR DE TORNO
|1
|PROJETISTA
|1
|RECEPCIONISTA SECRETARIA
|1
|SOLDADOR
|4
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|1
|TOSADOR DE ANIMAIS
|1
|ZELADOR
|2
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|ORIENTADOR EDUCACIONAL
|1
|TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
|1
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|CALCETEIRO
|1
|OFICIAL DE MANUTENÇÃO
|1
|OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA
|1
|PEDREIRO
|3
|PINTOR
|1
|SERVENTE DE PEDREIRO
|2
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|2
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|7
|BARTENDER
|1
|CHAPISTA DE LANCHONETE
|1
|CHURRASQUEIRO
|1
|COZINHEIRO
|2
|ESFIHEIRO
|1
|GARÇOM
|3
|MERENDEIRO
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|3
|CONSULTOR DE VENDAS
|4
|GERENTE COMERCIAL
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|2
|PROMOTOR DE VENDAS
|3
|VENDEDOR INTERNO
|17
|VENDEDOR EXTERNO
|1
|VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ANALISTA DE PCP
|3
|AUXILIAR DE ALMOXARIFADO
|1
|AUXILIAR DE CONFECÇÃO
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|4
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|6
|AUXILIAR DE COSTURA
|9
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|2
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|3
|CONFERENTE DE CONTROLE DE PRODUÇÃO
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA CASSEADEIRA
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|10
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PASSANTE
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|14
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|9
|COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|3
|COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS
|2
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|1
|ESTOQUISTA
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|2
|OPERADOR DE BORDADO
|3
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|CONFEITEIRO
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|1
|EMPACOTADOR
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|23
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|PADEIRO
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|9
|ZELADOR
|1
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