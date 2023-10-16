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Oportunidade

Apucarana oferece 385 vagas de emprego nesta segunda; confira

Vagas disponíveis para a semana de 16 A 22 de outubro

Da Redação

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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
Icone Camera Foto por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
Escrito por Da Redação
Publicado em 16.10.2023, 08:12:05 Editado em 16.10.2023, 08:12:03
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Nesta segunda-feira (16), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 385 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

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Veja:

TOTAL DE VAGAS: 385
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE FARMÁCIA2
ATENDENTE DE PIZZARIA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO6
AUXILIAR DE COZINHA5
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO1
AUXILIAR DE LANCHONETE1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA4
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO32
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONFECÇÃO)5
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS5
CONSULTOR DE VENDAS1
COPEIRO DE HOSPITAL1
CUIDADORA DE CÃES E GATOS1
ENSACADOR1
ESTAGIÁRIO DE MARKETING1
LEITURISTA2
OPERADOR DE TELEMARKETING2
PASSADOR DE ROUPAS1
RECEPCIONISTA2
VENDEDOR (A) INTERNO10
ZELADOR1
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO2
AJUDANTE DE MOTORISTA1
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA1
ATENDENTE DE FARMÁCIA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO5
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE MÁQUINA IMPRESSORA DE PAPELÃO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO5
AUXILIAR FINANCEIRO1
BANHISTA DE ANIMAIS1
BORRACHEIRO1
CAMAREIRA1
COBRADOR EXTERNO1
COMPRADOR2
CORRETOR DE IMÓVEIS2
CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE6
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO3
ELETRICISTA INDUSTRIAL2
EMPREGADA DOMÉSTICA2
INSTALADOR DE SISTEMAS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURANÇA1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS1
JARDINEIRO1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)3
MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS4
MONTADOR MECÂNICO1
MOTORISTA DE AUTOMOVEIS (CNH B)2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)4
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)2
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)3
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A)2
OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS1
OPERADOR DE EMBALAGEM1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA2
OPERADOR DE EXTRUSORA DE BORRAVHA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSICO1
PINTOR INDUSTRIAL1
PROGRAMADOR DE TORNO1
PROJETISTA1
RECEPCIONISTA SECRETARIA1
SOLDADOR4
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
TORNEIRO MECÂNICO1
TOSADOR DE ANIMAIS1
ZELADOR2
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
AUXILIAR CONTÁBIL1
ORIENTADOR EDUCACIONAL1
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CALCETEIRO1
OFICIAL DE MANUTENÇÃO1
OPERADOR DE RETROESCAVADEIRA1
PEDREIRO3
PINTOR1
SERVENTE DE PEDREIRO2
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE LANCHONETE2
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA7
BARTENDER1
CHAPISTA DE LANCHONETE1
CHURRASQUEIRO1
COZINHEIRO2
ESFIHEIRO1
GARÇOM3
MERENDEIRO1
OPERADOR DE CAIXA1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS3
CONSULTOR DE VENDAS4
GERENTE COMERCIAL1
OPERADOR DE CAIXA2
PROMOTOR DE VENDAS3
VENDEDOR INTERNO17
VENDEDOR EXTERNO1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
COSTUREIRA EM GERAL1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP3
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CONFECÇÃO1
AUXILIAR DE CORTE4
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO6
AUXILIAR DE COSTURA9
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERIGRAFIA3
CONFERENTE DE CONTROLE DE PRODUÇÃO1
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA CASSEADEIRA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA4
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE5
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE10
COSTUREIRA DE MÁQUINA PASSANTE1
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO5
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA14
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL9
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ3
COSTUREIRA PARA PREGAR ILHÓS2
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ESTOQUISTA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA2
OPERADOR DE BORDADO3
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO1
ATENDENTE DE PADARIA1
CONFEITEIRO1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
EMPACOTADOR1
OPERADOR DE CAIXA23
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
PADEIRO1
REPOSITOR DE MERCADORIAS9
ZELADOR1

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