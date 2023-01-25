Oportunidade

Apucarana oferece 381 vagas de emprego; Confira

Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

Nesta quarta-feira (25), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 381 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA (DESIGNER)2
AUXILIAR DE CORTE3
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO2
AUXILIAR DE COSTURA4
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERIGRAFIA3
BORDADOR, À MÁQUINA1
CORTADOR DE CALÇADOS1
CORTADOR DE ROUPAS2
COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE8
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE6
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA13
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA19
COSTUREIRA DA MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL9
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ6
ENCARREGADO DE COSTURA3
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO1
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
OPERADOR DE BORDADO11
OPERADOR DE CORTE A LASER1
OPERADOR DE PLOTTER1
PREPARADOR DE LOTES (DISTRIBUIDOR)1
REVISOR TÊXTIL (JEANS)1
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE FARMÁCIA1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA3
ATENDENTE DE PADARIA2
AUXILIAR DE COLOCADOR DE VIDROS1
AUXILIAR DE CORTE1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO7
AUXILIAR DE COSTURA3
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO12
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (NOTURNO)1
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO1
CAMAREIRA DE HOTEL2
CONSULTOR DE VENDAS1
COSTUREIRO (A)1
ENSACADOR1
ESTAGIÁRIO (ÁREA ADMINISTRATIVA)1
ESTAGIÁRIO (ÁREA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO)1
ESTOQUISTA1
FISCAL DE PREVENÇÃO E PERDAS1
INSTALADOR DE ALARMES1
OFFICE-BOY1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PROMOTOR DE VENDAS2
PANFLETAGEM1
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
SERVENTE DE LIMPEZA (TEMPORÁRIO)2
SERVENTE DE LIMPEZA1
VENDEDOR (A) EXTERNO1
VENDEDOR (A) INTERNO2
ZELADOR (A)2
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
AUXILIAR CONTÁBIL4
AUXILIAR TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO1
DENTISTA1
FARMACÊUTICO (A)2
PROFESSOR (A) DE ALEMÃO1
PROFESSOR (A) DE ESPANHOL1
PROFESSOR (A) DE FRANCÊS1
PROFESSOR (A) DE INGLÊS1
PEDAGOGO (A)1
PSICÓLOGO (A)1
TÉCNICO (A) EM SEGURANÇA NO TRABALHO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CARPINTEIRO1
COLOCADOR DE PISO LAMINADO1
ENCARREGADO (A) DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS1
GESSEIRO1
PEDREIRO1
PINTOR2
SERRALHEIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO2
TÉCNICO EM OBRAS CIVIS1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA3
AUXILIAR DE COZINHA6
CHAPEIRO (LANCHES)3
CONFEITEIRO (A)2
COPEIRA1
COZINHEIRA3
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA4
PADEIRO1
SUSHIMAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA1
CONFERENTE DE MERCADORIAS1
ESTOQUISTA1
VENDEDOR (A) INTERNO12
VENDEDOR EXTERNO5
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ATENDENTE DE LOJA4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
SERVENTE DE OBRAS1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO4
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE AÇOUGUE2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE CAIXA1
FISCAL DE LOJA1
FISCAL DE PREVENÇÃO2
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS3
SUPERVISOR DE CAIXA1
FISCAL DE LOJA1
FISCAL DE PREVENÇÃO2
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS3
SUPERVISOR DE CAIXA1
VAGAS DIVERSASQuantidade
ACABADOR DE MÁRMORE1
AÇOUGUEIRO2
ALMOXARIFE1
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ANALISTA DE FATURAMENTO1
ARTE FINALISTA (DESENHISTA TÉCNICO)1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CONTADORIA FISCAL1
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO (NOTURNO)1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE INSTALAÇÕES DE PAINÉIS1
AUXILIAR DE JARDINAGEM1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS1
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
AUXILIAR FINANCEIRO3
CABELEIREIRA1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CUIDADOR DE ANIMAIS1
CUIDADOR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES1
CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA2
CURTIDOR DE COUROS2
DESENHISTA MECÂNICO1
DESOSSADOR1
DIARISTA1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)1
ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES1
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ESTOQUISTA1
FATURISTA1
FRENTISTA DE POSTO1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS2
INSTALADOR DE PERSIANAS1
JARDINEIRO1
LÍDER DE EXPEDIÇÃO1
LÍDER DE PRODUÇÃO1
LOMBADOR1
MAGAREFE1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)6
MECÂNICO (MÁQUINAS)6
MECÂNICO (MOTO)1
MERENDEIRO1
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)2
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B)1
OFFICE-BOY1
OPERADOR DE CALDEIRA2
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
OPERADOR DE TORNO CNC1
OPERADOR SALA DE MÁQUINAS1
PINTOR INDUSTRIAL1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA3
SOLDADOR1
SUPERVISOR DE COMPRAS1
SUPERVISOR DE PRODUÇÃO1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA2
TORNEIRO MECÂNICO1
TRABALHADOR RURAL1
ZELADOR (A)1


                                             

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