Oportunidade

Apucarana oferece 356 vagas de emprego; Confira

Agência do Trabalhador fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705

Da Redação ·
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.
fonte: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas.

Nesta quarta-feira (01), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 356 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. 

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

Veja:

VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA3
AUXILIAR DE COZINHA5
CHAPEIRO (LANCHES)3
CONFEITEIRO (A)2
COPEIRA1
COZINHEIRA3
GERENTE1
OPERADOR (A) DE CAIXA4
PADEIRO1
SUSHIMAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
AGENTE COMERCIAL1
ATENDENTE BALCONISTA1
CONFERENTE DE MERCADORIAS1
CORRESPONDENTE BANCÁRIO1
ESTOQUISTA1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR (A) DE TELEMARKETING1
PROMOTOR DE VENDAS1
VENDEDOR (A) INTERNO12
VENDEDOR EXTERNO6
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
AUXILIAR CONTÁBIL4
AUXILIAR DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA1
AUXILIAR TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO1
CORRETOR DE IMÓVEIS1
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINAS1
FARMACÊUTICO (A)2
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE AÇOUGUEIRO1
AJUDANTE DE FARMÁCIA1
ASSISTENTE DE VENDAS1
ATENDENTE BALCONISTA2
ATENDENTE DE PADARIA2
AUXILIAR DE CORTE1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO6
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE MECÂNICO1
AUXILIAR DE OPERADOR DE BORDADO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO12
AUXILIAR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS4
AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO1
CONSULTOR DE VENDAS1
ENSACADOR1
ESTAGIÁRIO (ÁREA ADMINISTRATIVA)1
ESTOQUISTA1
INSTALADOR DE ALARMES1
OFFICE-BOY1
OPERADOR (A) DE CAIXA1
OPERADOR DE INJETORA1
OPERADOR DE MONITORAMENTO DE ALARMES1
PROMOTOR DE VENDAS2
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
SERVENTE DE LIMPEZA (TEMPORÁRIO)2
SERVENTE DE LIMPEZA1
VENDEDOR (A) INTERNO5
ZELADOR (A)3
VAGAS DIVERSASQuantidade
ACABADOR DE MÁRMORE2
AÇOUGUEIRO2
ANALISTA DE E-COMMERCE1
ARTE FINALISTA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO1
AUXILIAR DE CONTADORIA FISCAL1
AUXILIAR DE CONTAS A RECEBER1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE INSTALAÇÕES DE PAINÉIS1
AUXILIAR DE JARDINAGEM1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO1
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MARCENEIRO1
AUXILIAR DE MECÂNICO2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
AUXILIAR FINANCEIRO1
CABELEIREIRA1
CONFERENTE DE CARGA E DESCARGA1
CUIDADOR DE ANIMAIS1
CUIDADOR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA2
CURTIDOR DE COUROS2
DESENHISTA MECÂNICO1
ELETRICISTA (AUTOMÓVEIS)2
EMPREGADA DOMÉSTICA2
ESTOQUISTA1
FATURISTA1
FRENTISTA DE POSTO1
FUNILEIRO DE AUTOMÓVEIS2
INSTALADOR DE PERSIANAS1
MECÂNICO (AUTOMÓVEIS)6
MECÂNICO (MÁQUINAS)5
MECÂNICO (MOTO)1
MERENDEIRO1
MONTADOR (VEÍCULOS)1
MONTADOR DE MÁRMORES1
MONTADOR DE VIDROS1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)2
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH B)1
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH C)1
OFFICE-BOY1
OPERADOR DE BOB CAT DE ALAVANCA1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA1
OPERADOR DE MÁQUINA EXTRUSORA3
OPERADOR DE MÁQUINA INJETORA1
PINTOR INDUSTRIAL1
RECEPCIONISTA / SECRETÁRIA2
SOLDADOR1
SUPERVISOR DE COMPRAS1
SUPERVISOR DE TELEVENDAS1
TÉCNICO EM ENFERMAGEM1
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA2
TORNEIRO MECÂNICO1
TRABALHADOR RURAL1
VIGIA (ARAPONGAS)1
ZELADOR (A)2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CARPINTEIRO1
COLOCADOR DE PISO LAMINADO1
DESENHISTA PROJETISTA DE CONSTRUÇÃO CIVIL1
ENCARREGADO DE OBRAS (TERRAPLANAGEM)1
GESSEIRO1
PEDREIRO1
PINTOR2
SERRALHEIRO1
SERVENTE DE PEDREIRO1
TÉCNICO EM OBRAS CIVIS1
VAGAS PARA PCD (PESSOAS C/ DEFICIÊNCIA)Quantidade
ATENDENTE DE LOJA4
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE CONTROLE DE QUALIDADE1
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
SERVENTE DE OBRAS1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ARTE FINALISTA (DESIGNER)2
AUXILIAR DE CORTE3
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO2
AUXILIAR DE COSTURA5
AUXILIAR DE PRODUÇÃO2
AUXILIAR DE SERIGRAFIA3
BORDADOR, À MÁQUINA1
CORTADOR DE CALÇADOS1
CORTADOR DE ROUPAS2
COSTUREIRA DE MÁQUINA BORDADEIRA IOS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA FILIGRAMA1
COSTUREIRA DE MÁQUINA GALONEIRA2
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE8
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE6
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTADEIRA14
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA19
COSTUREIRA EM GERAL10
COSTUREIRA PARA BOLSAS1
COSTUREIRA PARA FECHAR CABEÇA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ6
ENCARREGADO DE COSTURA2
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO1
ESTILISTA DE MODA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA3
OPERADOR DE BORDADO10
PREPARADOR DE LOTES (DISTRIBUIDOR)1
REVISOR TÊXTIL (JEANS)1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO3
ATENDENTE DE FRIOS1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE AÇOUGUE2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
FISCAL DE CAIXA1
FISCAL DE LOJA1
FISCAL DE PREVENÇÃO1
OPERADOR (A) DE CAIXA2
OPERADOR (A) DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2


                                                     

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