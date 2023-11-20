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Apucarana oferece 343 vagas de emprego nesta segunda; confira

Vagas disponíveis para a semana de 20 a 24 de novembro

Da Redação

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Vagas disponíveis para a semana de 20 a 24 de novembro
Icone Camera Foto por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Vagas disponíveis para a semana de 20 a 24 de novembro
Escrito por Da Redação
Publicado em 20.11.2023, 09:58:55 Editado em 20.11.2023, 09:58:51
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Nesta segunda-feira (20), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 343 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

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Veja

VAGAS DISPONÍVEIS PARA A SEMANA DE 20/11 A 24/11/2023
*Sujeito a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas
TOTAL DE VAGAS: 343
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA1
AJUDANTE DE MOTORISTA2
ASSISTENTE DE LOGISTÍCA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
AUXILIAR DE COSTURA1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO3
AUXILIAR DE ESTOQUE2
AUXILIAR DE LAVANDERIA2
AUXILIAR DE LIMPEZA8
AUXILIAR DE PRODUÇÃO16
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONFECÇÃO)2
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
AUXILIAR DE TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE1
COPEIRO DE HOSPITAL1
OPERADOR DE TELEMARKETING4
RECEPCIONISTA2
REPOSITOR DE MERCADORIAS5
VENDEDOR (A) INTERNO16
ZELADOR4
VAGAS DIVERSASQuantidade
ACABADOR DE MARMORE E GRANITO1
AÇOUGUEIRO2
ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE1
ANALISTA DE LOGÍSTICA1
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO5
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO3
AUXILIAR DE PRODUÇÃO6
AUXILIAR DE PROJETOS ELÉTRICOS1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS2
BABÁ1
CAMAREIRA1
CAMPEIRO1
CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA1
COMPRADOR1
CONFERENTE2
CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE6
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO2
ELETRICISTA INDUSTRIAL4
FATURISTA1
INSPETOR DE ALUNOS1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS6
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL2
MONTADOR DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO1
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (CNH B)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)4
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E )2
OPERADOR DE ARMAZÉM2
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EMBALAGEM1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
PROJETISTA1
PROMOTOR DE VENDAS1
RECEPCIONISTA2
SOLDADOR3
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
TORNEIRO MECÂNICO3
VIGIA1
VAGAS PARA ENSINO SUPERIORQuantidade
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS1
AUXILIAR CONTÁBIL1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO3
CONTADOR1
ENGENHEIRO ELÉTRICO1
FARMACÊUTICO1
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFATIL1
PROSPECTOR1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO2
VAGAS PARA PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO4
AUXILIAR DE LIMPEZA3
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
SERVENTE DE LIMPEZA1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CALCETEIRO1
CARPINTEIRO3
PEDREIRO8
PINTOR4
SERVENTE DE PEDREIRO3
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA4
AUXILIAR DE COZINHA1
COZINHEIRO4
CHAPISTA DE LANCHONETE1
MERENDEIRO2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS4
ATENDENTE BALCONISTA2
CONSULTOR DE VENDAS4
ESTOQUISTA2
GERENTE DE LOJA1
OPERADOR DE CAIXA7
PROMOTOR DE VENDAS1
REPRESENTANTE COMERCIAL1
VENDEDOR EXTERNO1
VENDEDOR INTERNO9
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE CONTAGEM1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO3
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
CONFERENTE DE CONTROLE DE PRODUÇÃO1
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE3
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE5
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO5
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA4
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL4
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ2
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA2
OPERADOR DE BORDADO4
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO2
ATENDENTE DE PADARIA2
BALCONISTA DE AÇOUGUE2
CONFEITEIRO1
FISCAL DE LOJA3
OPERADOR DE CAIXA19
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS10
ZELADOR3
CONFEITEIRO1
FISCAL DE LOJA3
OPERADOR DE CAIXA19
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS10
ZELADOR3


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