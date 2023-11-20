Apucarana oferece 343 vagas de emprego nesta segunda; confira

Nesta segunda-feira (20), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 343 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
continua após publicidade
Veja
|VAGAS DISPONÍVEIS PARA A SEMANA DE 20/11 A 24/11/2023
|*Sujeito a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas
|TOTAL DE VAGAS: 343
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|2
|ASSISTENTE DE LOGISTÍCA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|AUXILIAR DE COSTURA
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|3
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|2
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|2
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|8
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|16
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONFECÇÃO)
|2
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|AUXILIAR DE TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE
|1
|COPEIRO DE HOSPITAL
|1
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|4
|RECEPCIONISTA
|2
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|5
|VENDEDOR (A) INTERNO
|16
|ZELADOR
|4
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|ACABADOR DE MARMORE E GRANITO
|1
|AÇOUGUEIRO
|2
|ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE
|1
|ANALISTA DE LOGÍSTICA
|1
|ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|5
|AUXILIAR DE DENTISTA
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|2
|AUXILIAR DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR DE MECÂNICO
|3
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|6
|AUXILIAR DE PROJETOS ELÉTRICOS
|1
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|2
|BABÁ
|1
|CAMAREIRA
|1
|CAMPEIRO
|1
|CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA
|1
|COMPRADOR
|1
|CONFERENTE
|2
|CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE
|6
|DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO
|2
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|4
|FATURISTA
|1
|INSPETOR DE ALUNOS
|1
|MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
|6
|MECÂNICO DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL
|2
|MONTADOR DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO
|1
|MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (CNH B)
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|4
|MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E )
|2
|OPERADOR DE ARMAZÉM
|2
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE EMBALAGEM
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO
|1
|OPERADOR ELETROMECÂNICO
|1
|PROJETISTA
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|RECEPCIONISTA
|2
|SOLDADOR
|3
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|3
|VIGIA
|1
|VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR
|Quantidade
|ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
|1
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|AUXILIAR DE LABORATÓRIO
|3
|CONTADOR
|1
|ENGENHEIRO ELÉTRICO
|1
|FARMACÊUTICO
|1
|PROFESSOR EDUCAÇÃO INFATIL
|1
|PROSPECTOR
|1
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|2
|VAGAS PARA PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|4
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|3
|OPERADOR DE MÁQUINA FIXA
|1
|SERVENTE DE LIMPEZA
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|CALCETEIRO
|1
|CARPINTEIRO
|3
|PEDREIRO
|8
|PINTOR
|4
|SERVENTE DE PEDREIRO
|3
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|4
|AUXILIAR DE COZINHA
|1
|COZINHEIRO
|4
|CHAPISTA DE LANCHONETE
|1
|MERENDEIRO
|2
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|4
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|CONSULTOR DE VENDAS
|4
|ESTOQUISTA
|2
|GERENTE DE LOJA
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|7
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|REPRESENTANTE COMERCIAL
|1
|VENDEDOR EXTERNO
|1
|VENDEDOR INTERNO
|9
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ANALISTA DE PCP
|1
|AUXILIAR DE CONTAGEM
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|3
|AUXILIAR DE COSTURA
|8
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|4
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|2
|CONFERENTE DE CONTROLE DE PRODUÇÃO
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO
|5
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|4
|COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|2
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|1
|ENCARREGADO DE EXPEDIÇÃO
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|2
|OPERADOR DE BORDADO
|4
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|ATENDENTE DE PADARIA
|2
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|2
|CONFEITEIRO
|1
|FISCAL DE LOJA
|3
|OPERADOR DE CAIXA
|19
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|10
|ZELADOR
|3
|CONFEITEIRO
|1
|FISCAL DE LOJA
|3
|OPERADOR DE CAIXA
|19
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|10
|ZELADOR
|3
Deixe seu comentário sobre: "Apucarana oferece 343 vagas de emprego nesta segunda; confira"