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Oportunidade

Apucarana oferece 323 vagas de emprego nesta segunda; veja

Vagas disponíveis para a semana de 27 de novembro a 1º de dezembro

Da Redação

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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
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Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas
Escrito por Da Redação
Publicado em 27.11.2023, 10:05:20 Editado em 27.11.2023, 10:05:16
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Nesta segunda-feira (27), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 323 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

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Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS PARA A SEMANA DE 27/11 A 01/12/2023
*Sujeito a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas
TOTAL DE VAGAS: 323
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA1
AJUDANTE DE MOTORISTA2
ATENDENTE DE FARMÁCIA3
ATENDENTE DE LANCHONETE1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO2
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE LIMPEZA6
AUXILIAR DE PRODUÇÃO16
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
AUXILIAR DE TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE1
OPERADOR DE CAIXA1
OPERADOR DE TELEMARKETING3
PASTELEIRO1
RECEPCIONISTA1
VENDEDOR (A) INTERNO17
ZELADOR10
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO2
ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE1
ANALISTA DE LOGÍSTICA2
ASSISTENTE TRIBUTÁRIO1
ATENDENTE DE FARMÁCIA - BALCONISTA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO3
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR FINANCEIRO1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR DE MECÂNICO7
AUXILIAR DE PRODUÇÃO9
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
CAMAREIRA1
CAMPEIRO1
CHEFE DE SERVIÇO DE LIMPEZA1
COMPRADOR1
CONFERENTE2
COPEIRO1
CUIDADOR DE PESSOA DEFICIENTE6
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO1
ELETRICISTA INDUSTRIAL2
EMPREGADA DOMÉSTICA1
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO1
FATURISTA1
FOTÓGRAFO1
INSPETOR DE ALUNOS1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS3
MONTADOR DE EQUIPAMENTO ELÉTRICO1
MOTORISTA DE AUTOMÓVEIS (CNH B)1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)6
MOTORISTA CARRETEIRO (CNH E )1
OPERADOR DE EMBALAGEM1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE ROÇADEIRA5
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
PROSPECTOR1
PROJETISTA1
RECEPCIONISTA2
SOLDADOR2
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E INSTRUMENTOS1
TORNEIRO MECÂNICO3
VIGIA1
VAGAS PARA ENSINO SUPERIORQuantidade
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS1
AUXILIAR DE LABORATÓRIO2
CONTADOR1
DENTISTA1
ENGENHEIRO ELÉTRICO1
FARMACÊUTICO1
PROFESSOR EDUCAÇÃO INFATIL1
PROSPECTOR1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO2
VAGAS PARA PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO3
AUXILIAR DE LIMPEZA3
OPERADOR DE MÁQUINA FIXA1
SERVENTE DE LIMPEZA1
VENDEDOR (A) INTERNO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
CALCETEIRO1
PEDREIRO4
PINTOR4
SERVENTE DE PEDREIRO2
SERVENTE NA CONSERVAÇÃO DE VIAS PERMANENTES1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA4
AUXILIAR DE COZINHA1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS1
CONFEITEIRO1
COZINHEIRO5
CHAPISTA DE LANCHONETE1
MERENDEIRO2
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS4
ATENDENTE BALCONISTA1
CONSULTOR DE VENDAS4
CONSULTOR EM TURISMO1
ESTOQUISTA2
GERENTE DE LOJA1
OPERADOR DE CAIXA4
PROMOTOR DE VENDAS1
REPRESENTANTE COMERCIAL2
VENDEDOR EXTERNO1
VENDEDOR INTERNO5
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP1
AUXILIAR DE CONTAGEM1
AUXILIAR DE CORTE1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO2
AUXILIAR DE COSTURA8
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE SERIGRAFIA2
CONFERENTE DE CONTROLE DE PRODUÇÃO1
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE3
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE5
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO4
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA5
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL4
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ1
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA2
OPERADOR DE BORDADO6
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO2
ATENDENTE DE PADARIA1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO1
FISCAL DE LOJA4
OPERADOR DE CAIXA13
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
REPOSITOR DE MERCADORIAS9
ZELADOR3
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