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Apucarana

Trabalho

Apucarana oferece 314 vagas de emprego nesta segunda; Confira

Vagas disponíveis para a semana de 18 a 12 de dezembro

Da Redação

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A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.
Icone Camera Foto por Agência Brasil
A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705.
Escrito por Da Redação
Publicado em 18.12.2023, 11:37:24 Editado em 18.12.2023, 11:37:19
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Nesta segunda-feira (18), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 314 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

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Veja

VAGAS DISPONÍVEIS PARA A SEMANA DE 18/12 A 22/12/2023
*Sujeito a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas
TOTAL DE VAGAS: 314
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ATENDENTE DE LANCHONETE3
AUXILIAR DE COZINHA2
AUXILIAR DE ESTOQUE2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA2
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
AUXILIAR DE TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE1
AUXILIAR DE PINTURA ELETROSTÁTICA1
COPEIRO3
CONSULTORA DE ATENDIMENTO1
FISCAL DE LOJA1
LAVADOR DE VEÍCULOS1
OPERADOR DE CAIXA3
OPERADOR DE TELEMARKETING3
PASTELEIRO1
RECEPCIONISTA EM GERAL2
SURFASSAGISTA1
VENDEDOR (A) INTERNO18
ZELADOR7
VAGAS DIVERSASQuantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO3
AÇOUGUEIRO1
AGENTE DE SANEAMENTO3
ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE1
ANALISTA DE PCP1
ATENDENTE DE FARMACIA1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO2
AUXILIAR DE LIMPEZA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO4
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS3
AUXILIAR TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA1
AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA1
AJUDANTE DE MOTORISTA1
CAMAREIRA1
CAMPEIRO1
COMPRADOR1
CONTADOR1
CUIDADOR6
ELETRICISTA INDUSTRIAL4
ESTOQUISTA1
FISCAL DE BALANÇAS1
MARMORARISTA1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS2
MECÂNICO MOTOR A DIESEL1
MECÂNICO INDUSTRIAL2
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)4
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)3
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE EMBALAGEM1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE DE ROUPAS1
OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGA2
OPERADOR ELETROMECÂNICO1
OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL2
OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA1
OPERADOR DE ROÇADEIRA COSTAL1
ORIENTADOR DE ALUNOS1
PROJETISTA1
PROMOTOR DE VENDAS2
RASTELEIRO1
SAFRISTA1
SOLDADOR3
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E INSTRUMENTOS1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
TÉCNICO DE SEGURANÇA1
TORNEIRO MECÂNICO3
TOSADOR DE ANIMAIS1
ZELADOR3
VAGAS PARA ENSINO SUPERIORQuantidade
DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINA1
ESTAGIARIO QUIMICO1
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO1
FONOAUDIÓLOGO2
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
ARMADOR3
CALCETEIRO1
CARPINTEIRO8
PEDREIRO14
SERVENTE DE PEDREIRO10
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
AUXILIAR DE COZINHA2
ATENDENTE DE RESTAURANTE E LANCHONETE1
ATENDENTE BALCONISTA3
COZINHEIRO3
CHAPISTA DE LANCHONETE1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS1
CONSULTOR DE VENDAS5
OPERADOR DE CAIXA7
REPOSITOR DE MERCADORIAS5
REPRESENTANTE COMERCIAL5
VENDEDOR INTERNO17
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
AUXILIAR DE CONTAGEM1
AUXILIAR DE CORTE3
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO5
AUXILIAR DE COSTURA7
AUXILIAR DE IMPRESSOR DE SERIGRAFIA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO1
CONFERENTE DE CONTROLE DE PRODUÇÃO1
CORTADOR DE ROUPAS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE2
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE1
COSTUREIRA DE MÁQUINA PESPONTO6
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA3
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA GERAL2
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA1
OPERADOR DE BORDADO5
OPERADOR DE MÁQUINA DE DUBLAGEM1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
ASSISTENTE DE MONITORAMENTO1
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE AÇOUGUE1
AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
OPERADOR DE CAIXA4
PROMOTOR DE VENDAS1
REPOSITOR DE GONDULAS1
REPOSITOR DE HORTI FRUTI1
SUPERVISOR DE FRIOS1
OPERADOR DE CAIXA13
REPOSITOR DE MERCADORIAS12

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