Apucarana oferece 314 vagas de emprego nesta segunda; Confira

Nesta segunda-feira (18), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 314 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser feito pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.
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Veja
|VAGAS DISPONÍVEIS PARA A SEMANA DE 18/12 A 22/12/2023
|*Sujeito a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas
|TOTAL DE VAGAS: 314
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|3
|AUXILIAR DE COZINHA
|2
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|2
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|2
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|1
|AUXILIAR DE TÉCNICO DE CONTROLE DE QUALIDADE
|1
|AUXILIAR DE PINTURA ELETROSTÁTICA
|1
|COPEIRO
|3
|CONSULTORA DE ATENDIMENTO
|1
|FISCAL DE LOJA
|1
|LAVADOR DE VEÍCULOS
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|3
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|3
|PASTELEIRO
|1
|RECEPCIONISTA EM GERAL
|2
|SURFASSAGISTA
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|18
|ZELADOR
|7
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|3
|AÇOUGUEIRO
|1
|AGENTE DE SANEAMENTO
|3
|ANALISTA DE CONTROLE DE QUALIDADE
|1
|ANALISTA DE PCP
|1
|ATENDENTE DE FARMACIA
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE DENTISTA
|1
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|2
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|4
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|3
|AUXILIAR TÉCNICO EM LABORATÓRIO DE FARMÁCIA
|1
|AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA
|1
|AJUDANTE DE MOTORISTA
|1
|CAMAREIRA
|1
|CAMPEIRO
|1
|COMPRADOR
|1
|CONTADOR
|1
|CUIDADOR
|6
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|4
|ESTOQUISTA
|1
|FISCAL DE BALANÇAS
|1
|MARMORARISTA
|1
|MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
|2
|MECÂNICO MOTOR A DIESEL
|1
|MECÂNICO INDUSTRIAL
|2
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|4
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|3
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE EMBALAGEM
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE DE ROUPAS
|1
|OPERADOR DE MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE CARGA
|2
|OPERADOR ELETROMECÂNICO
|1
|OPERADOR DE MÁQUINAS FIXAS, EM GERAL
|2
|OPERADOR DE RETRO-ESCAVADEIRA
|1
|OPERADOR DE ROÇADEIRA COSTAL
|1
|ORIENTADOR DE ALUNOS
|1
|PROJETISTA
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|2
|RASTELEIRO
|1
|SAFRISTA
|1
|SOLDADOR
|3
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E INSTRUMENTOS
|1
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
|1
|TÉCNICO DE SEGURANÇA
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|3
|TOSADOR DE ANIMAIS
|1
|ZELADOR
|3
|VAGAS PARA ENSINO SUPERIOR
|Quantidade
|DESENHISTA PROJETISTA DE MÁQUINA
|1
|ESTAGIARIO QUIMICO
|1
|ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
|1
|FONOAUDIÓLOGO
|2
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|ARMADOR
|3
|CALCETEIRO
|1
|CARPINTEIRO
|8
|PEDREIRO
|14
|SERVENTE DE PEDREIRO
|10
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|AUXILIAR DE COZINHA
|2
|ATENDENTE DE RESTAURANTE E LANCHONETE
|1
|ATENDENTE BALCONISTA
|3
|COZINHEIRO
|3
|CHAPISTA DE LANCHONETE
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|5
|OPERADOR DE CAIXA
|7
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|5
|REPRESENTANTE COMERCIAL
|5
|VENDEDOR INTERNO
|17
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|AUXILIAR DE CONTAGEM
|1
|AUXILIAR DE CORTE
|3
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|5
|AUXILIAR DE COSTURA
|7
|AUXILIAR DE IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|1
|CONFERENTE DE CONTROLE DE PRODUÇÃO
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|2
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PESPONTO
|6
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA GERAL
|2
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|1
|ENCARREGADO DE PRODUÇÃO
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|1
|OPERADOR DE BORDADO
|5
|OPERADOR DE MÁQUINA DE DUBLAGEM
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|ASSISTENTE DE MONITORAMENTO
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE AÇOUGUE
|1
|AUXILIAR DE DEPARTAMENTO PESSOAL
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|4
|PROMOTOR DE VENDAS
|1
|REPOSITOR DE GONDULAS
|1
|REPOSITOR DE HORTI FRUTI
|1
|SUPERVISOR DE FRIOS
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|13
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|12
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