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Oportunidade

Apucarana oferece 293 vagas de emprego nesta segunda; confira

Vagas disponíveis para a semana de 23 a 27 de outubro

Da Redação

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São quase 293 oportunidades de trabalho ofertadas nesta segunda-feira (23).
Icone Camera Foto por Marcelo Camargo/Agência Brasil
São quase 293 oportunidades de trabalho ofertadas nesta segunda-feira (23).
Escrito por Da Redação
Publicado em 23.10.2023, 07:13:32 Editado em 23.10.2023, 07:13:26
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Nesta segunda-feira (23), a Agência do Trabalhador de Apucarana oferta 293 vagas de emprego. Os postos de trabalho estão disponíveis em diversas áreas. A Agência do Trabalhador de Apucarana fica na Rua Renê Camargo de Azambuja, 705. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. O contato pode ser realizado pelos telefones 3423-1376 e 3423-5266.

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Veja:

VAGAS DISPONÍVEIS PARA A SEMANA DE 23 A 27/10/2023*Sujeito a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas
TOTAL DE VAGAS: 293
VAGAS SEM EXPERIÊNCIAQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO2
AUXILIAR DE COSTURA2
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO5
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO2
AUXILIAR DE ESTOQUE1
AUXILIAR DE LANCHONETE1
AUXILIAR DE LAVANDERIA1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE LOJA1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO18
AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONFECÇÃO)4
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS5
AUXILIAR DE VIDRACEIRO1
CONSULTOR DE VENDAS3
COPEIRO DE HOSPITAL1
CUIDADORA DE CÃES E GATOS1
ENSACADOR1
ESTAGIÁRIO DE MARKETING1
OPERADOR DE TELEMARKETING3
REPOSITOR DE MERCADORIAS1
RECEPCIONISTA1
VENDEDOR (A) INTERNO7
ZELADOR2
VAGAS MASTER JOBSQuantidade
AUXILIAR CONTÁBIL1
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO1
ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO1
VAGAS PARA PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)Quantidade
AUXILIAR ADMINISTRATIVO1
VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVILQuantidade
AUXILIAR DE CONCRETAGEM1
CALCETEIRO1
OFICIAL DE MANUTENÇÃO1
PEDREIRO2
PINTOR1
SERVENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS5
SERVENTE DE PEDREIRO1
VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃOQuantidade
ATENDENTE BALCONISTA4
ATENDENTE DE LANCHONETE2
ATENDENTE DE PADARIA1
AUXILIAR DE COZINHA3
CHAPISTA DE LANCHONETE1
MERENDEIRO1
SUSHIMAN1
VAGAS NO COMÉRCIOQuantidade
ASSISTENTE DE VENDAS2
CONSULTOR DE VENDAS4
GERENTE COMERCIAL1
OPERADOR DE CAIXA1
PROMOTOR DE VENDAS3
VENDEDOR INTERNO17
VENDEDOR EXTERNO1
VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃOQuantidade
ANALISTA DE PCP3
AUXILIAR DE CONFECÇÃO1
AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO3
AUXILIAR DE COSTURA9
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO3
AUXILIAR DE SERIGRAFIA3
CONFERENTE DE CONTROLE DE PRODUÇÃO1
CORTADOR DE ROUPAS3
COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE4
COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE3
COSTUREIRA DE MÁQUINA PREGADEIRA DE CÓS1
COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO6
COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA4
COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI1
COSTUREIRA EM GERAL4
COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ1
COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ3
ENCARREGADO DE ACABAMENTO1
ESTOQUISTA1
IMPRESSOR DE SERIGRAFIA2
OPERADOR DE BORDADO1
OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE1
VAGAS EM SUPERMERCADOSQuantidade
AÇOUGUEIRO1
ATENDENTE DE PADARIA1
BALCONISTA DE AÇOUGUE1
CONFEITEIRO1
EMPACOTADOR1
FISCAL DE LOJA2
OPERADOR DE CAIXA15
PADEIRO1
REPOSITOR DE MERCADORIAS2
ZELADOR2
VAGAS DIVERSASQuantidade
AÇOUGUEIRO2
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO5
AUXILIAR DE DENTISTA1
AUXILIAR DE FATURAMENTO1
AUXILIAR DE LIMPEZA3
AUXILIAR DE MÁQUINA IMPRESSORA DE PAPELÃO2
AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO6
BANHISTA DE ANIMAIS1
BORRACHEIRO1
CAMAREIRA1
COMPRADOR2
CORRETOR DE IMÓVEIS2
CUIDADOR DE IDOSOS1
DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO2
ELETRICISTA INDUSTRIAL4
EMPREGADA DOMÉSTICA2
INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA1
INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS4
MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS4
MONTADOR MECÂNICO1
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)3
MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)1
MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)3
MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A)1
OPERADOR DE CAIXA1
OPERADOR DE CALDEIRA1
OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS1
OPERADOR DE EMBALAGEM1
OPERADOR DE EMPILHADEIRA1
OPERADOR DE EXTRUSORA1
OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO1
PINTOR INDUSTRIAL1
PROGRAMADOR DE TORNO1
PROJETISTA1
RECEPCIONISTA SECRETARIA1
SOLDADOR3
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA1
TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E INSTRUMENTOS1
TORNEIRO MECÂNICO3
TOSADOR DE ANIMAIS1
TRABALHADOR RURAL1
ZELADOR1
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