Apucarana oferece 293 vagas de emprego nesta segunda; confira

|VAGAS DISPONÍVEIS PARA A SEMANA DE 23 A 27/10/2023*Sujeito a alterações conforme aberturas e contratações nas empresas
|TOTAL DE VAGAS: 293
|VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|2
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|2
|AUXILIAR DE COSTURA
|2
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|5
|AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
|2
|AUXILIAR DE ESTOQUE
|1
|AUXILIAR DE LANCHONETE
|1
|AUXILIAR DE LAVANDERIA
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|3
|AUXILIAR DE LOJA
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|18
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO (CONFECÇÃO)
|4
|AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
|5
|AUXILIAR DE VIDRACEIRO
|1
|CONSULTOR DE VENDAS
|3
|COPEIRO DE HOSPITAL
|1
|CUIDADORA DE CÃES E GATOS
|1
|ENSACADOR
|1
|ESTAGIÁRIO DE MARKETING
|1
|OPERADOR DE TELEMARKETING
|3
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|1
|RECEPCIONISTA
|1
|VENDEDOR (A) INTERNO
|7
|ZELADOR
|2
|VAGAS MASTER JOBS
|Quantidade
|AUXILIAR CONTÁBIL
|1
|TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
|1
|ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO
|1
|VAGAS PARA PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)
|Quantidade
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|1
|VAGAS NA CONSTRUÇÃO CIVIL
|Quantidade
|AUXILIAR DE CONCRETAGEM
|1
|CALCETEIRO
|1
|OFICIAL DE MANUTENÇÃO
|1
|PEDREIRO
|2
|PINTOR
|1
|SERVENTE DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS
|5
|SERVENTE DE PEDREIRO
|1
|VAGAS NO SETOR DA ALIMENTAÇÃO
|Quantidade
|ATENDENTE BALCONISTA
|4
|ATENDENTE DE LANCHONETE
|2
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|AUXILIAR DE COZINHA
|3
|CHAPISTA DE LANCHONETE
|1
|MERENDEIRO
|1
|SUSHIMAN
|1
|VAGAS NO COMÉRCIO
|Quantidade
|ASSISTENTE DE VENDAS
|2
|CONSULTOR DE VENDAS
|4
|GERENTE COMERCIAL
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|PROMOTOR DE VENDAS
|3
|VENDEDOR INTERNO
|17
|VENDEDOR EXTERNO
|1
|VAGAS NA ÁREA DE COSTURA E CONFECÇÃO
|Quantidade
|ANALISTA DE PCP
|3
|AUXILIAR DE CONFECÇÃO
|1
|AUXILIAR DE COSTURA NO ACABAMENTO
|3
|AUXILIAR DE COSTURA
|9
|AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|3
|AUXILIAR DE SERIGRAFIA
|3
|CONFERENTE DE CONTROLE DE PRODUÇÃO
|1
|CORTADOR DE ROUPAS
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA INTERLOQUE
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA OVERLOQUE
|3
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PREGADEIRA DE CÓS
|1
|COSTUREIRA DE MÁQUINA PRESPONTO
|6
|COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA
|4
|COSTUREIRA DE MÁQUINA TRAVETI
|1
|COSTUREIRA EM GERAL
|4
|COSTUREIRA PARA PREGAR ABA DE BONÉ
|1
|COSTUREIRA PARA PREGAR BICO DE BONÉ
|3
|ENCARREGADO DE ACABAMENTO
|1
|ESTOQUISTA
|1
|IMPRESSOR DE SERIGRAFIA
|2
|OPERADOR DE BORDADO
|1
|OPERADOR DE MÁQUINA DE CORTE
|1
|VAGAS EM SUPERMERCADOS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|1
|ATENDENTE DE PADARIA
|1
|BALCONISTA DE AÇOUGUE
|1
|CONFEITEIRO
|1
|EMPACOTADOR
|1
|FISCAL DE LOJA
|2
|OPERADOR DE CAIXA
|15
|PADEIRO
|1
|REPOSITOR DE MERCADORIAS
|2
|ZELADOR
|2
|VAGAS DIVERSAS
|Quantidade
|AÇOUGUEIRO
|2
|ASSISTENTE DE LOGÍSTICA
|1
|AUXILIAR ADMINISTRATIVO
|5
|AUXILIAR DE DENTISTA
|1
|AUXILIAR DE FATURAMENTO
|1
|AUXILIAR DE LIMPEZA
|3
|AUXILIAR DE MÁQUINA IMPRESSORA DE PAPELÃO
|2
|AUXILIAR DE MECÂNICO DE AUTOS
|1
|AUXILIAR DE PRODUÇÃO
|6
|BANHISTA DE ANIMAIS
|1
|BORRACHEIRO
|1
|CAMAREIRA
|1
|COMPRADOR
|2
|CORRETOR DE IMÓVEIS
|2
|CUIDADOR DE IDOSOS
|1
|DESENHISTA INDUSTRIAL GRÁFICO
|2
|ELETRICISTA INDUSTRIAL
|4
|EMPREGADA DOMÉSTICA
|2
|INSTALADOR DE SISTEMAS DE SEGURANÇA
|1
|INSTALADOR DE SOM E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
|1
|MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS
|4
|MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS
|4
|MONTADOR MECÂNICO
|1
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH C)
|3
|MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH E)
|1
|MOTORISTA DE ÔNIBUS (CNH D)
|3
|MOTORISTA ENTREGADOR (CNH A)
|1
|OPERADOR DE CAIXA
|1
|OPERADOR DE CALDEIRA
|1
|OPERADOR DE CÂMARAS FRIAS
|1
|OPERADOR DE EMBALAGEM
|1
|OPERADOR DE EMPILHADEIRA
|1
|OPERADOR DE EXTRUSORA
|1
|OPERADOR DE INJETORA DE PLÁSTICO
|1
|PINTOR INDUSTRIAL
|1
|PROGRAMADOR DE TORNO
|1
|PROJETISTA
|1
|RECEPCIONISTA SECRETARIA
|1
|SOLDADOR
|3
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA
|1
|TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS E INSTRUMENTOS
|1
|TORNEIRO MECÂNICO
|3
|TOSADOR DE ANIMAIS
|1
|TRABALHADOR RURAL
|1
|ZELADOR
|1
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