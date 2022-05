Apucarana obtém assessoria para recepção do sinal “5G”

Da Redação

A chegada da tecnologia 5G foi pauta de uma videoconferência realizada nesta quarta-feira (11/05) entre o vice-prefeito de Apucarana, Paulo Sérgio Vital, e o presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para as Telecomunicações (Abrintel), Luciano Sputz. Entre outras demandas, o debate pontuou a necessidade de criação ou atualização de legislações municipais visando a recepção da nova conectividade no município, sobretudo leis relacionadas às torres e antenas.

Pesquisa recente revelou que apenas 1% dos 5.568 municípios do Brasil possui leis aprovadas por suas câmaras municipais para viabilizar a implementação da tecnologia 5G. “Já existem legislações nos âmbitos Federal e Estadual e os municípios precisam também se adequar para a chegada da nova tecnologia. Neste primeiro contato, a Abrintel colocou-se à disposição de Apucarana para auxiliar neste processo, prestando gratuitamente assessoria no sentido de que o município esteja apto o quanto antes, no que tange as leis, para a implementação do novo sinal, em consonância com o que exige a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)”, explica Paulo Sérgio Vital, que falou em nome do prefeito Júnior da Femac que cumpria outra agenda oficial.

Durante o encontro, Vital afirmou que Apucarana é hoje uma cidade voltada para o futuro e “que valoriza e apóia a inovação, as novas tecnologias”. “O “5G” é a vanguarda, por isso a administração municipal através da Gestão Júnior da Femac está empenhada em atender todas as demandas necessárias, de forma antecipada, para que quando chegar o momento a operadora de telefonia móvel possa desenvolver o seu trabalho de forma plena em nossa cidade”, assinalou o vice-prefeito, lembrando que Apucarana ocupa lugar de destaque no ranking Connected Smart Cities 2021, levantamento da Urban Systems que referenciou o seleto grupo das 100 cidades mais inteligentes do Brasil. “Ocupamos o 4o lugar no Paraná, o 11o do Sul do Brasil e o 41o lugar no ranking nacional em pesquisa leva em consideração 75 indicadores de 11 eixos temáticos: mobilidade, urbanismo, meio ambiente, energia, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo e governança”, recorda Paulo Sérgio Vital, vice-prefeito de Apucarana.

Além do presidente Luciano Sputz, pela Abrintel também participaram da reunião a assessoria jurídica, Vanessa Araújo e Augusto Fortuna, da SBA, que é um braço da associação. Pela prefeitura, estiveram presentes no debate o secretário Municipal da Indústria, Comércio e Emprego, Edison Peres Estrope, e o superintendente Adan Lenharo. “Este encontro foi bastante produtivo. Recebemos orientações importantes dos primeiros passos a seguir visando adequação de nossa legislação. Assunto que agora estaremos encaminhando para estudos e ações por parte de nossa Procuradoria Jurídica e Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan) e, posteriormente, para apreciação e votação dos vereadores”, esclareceu Paulo Vital, vice-prefeito de Apucarana.

Em abril, a operadora TIM divulgou a ativação das primeiras antenas 5G do Paraná – que foram, também, as primeiras do Sul do Brasil. Os equipamentos estão em Curitiba, nas áreas do Parque Barigui e do Palácio Iguaçu, o que foi possibilitado justamente pela criação de um novo marco legal no município.

5G: Conectividade mais inteligente e veloz

Para o usuário, a principal vantagem da tecnologia 5G está na velocidade de conexão com aparelhos. Ao trabalhar em mais frequências, entrega uma conexão bem superior em relação às tecnologias hoje disponíveis, permitindo uma resolução e qualidade melhores de imagem e som em vídeos. A baixa latência, que é o atraso no tempo de resposta de um aparelho, aplicativo ou site, e a capacidade de conectar uma quantidade maior de dispositivos em uma única antena de transmissão, são outros pontos positivos da nova conectividade. “Segundo especialistas, a partir da nova tecnologia é possível conectar até 200 vezes mais dispositivos, algo que facilitará em todo o mundo a expansão da chamada internet das coisas, em que eletrodomésticos, veículos e outros aparelhos ficam conectados à internet”, relata Paulo Sérgio Vital, vice-prefeito de Apucarana.

A expectativa sobre a 5G é que a tecnologia torne possível, para todos os setores industriais, o aumento em outro nível de competitividade e a indústria 4.0 tenha mais meios para ser vivida na prática, já que a alta conectividade é fundamental para possibilitar tendências, promover a automação e a integração de diferentes frentes, como inteligência artificial, robótica e internet das coisas.

As três principais vantagens da 5G são:

– Maior velocidade na transferência de informações;

– Latência baixa, que significa redução do tempo da transferência de um pacote de dados;– Aumento da capacidade de dispositivos conectados ao mesmo tempo, que pode ser de até 1 milhão de aparelhos por quilômetro.