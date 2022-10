Apucarana notifica DNIT para reparos em trechos urbanos de rodovias

Da Redação

O DNIT confirmou nesta quarta-feira que recebeu o pedido e que irá providenciar a execução dos reparos nos próximos dias

O Município de Apucarana, através do ofício 487/2022, notificou o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) para que o órgão faça a manutenção nos trechos urbanos de duas rodovias que passam pela cidade. O pedido está relacionado com a Avenida Minas Gerais, no trecho urbano da BR 376, e da Avenida Governador Roberto da Silveira, no perímetro urbano da BR 369.

O prefeito Junior da Femac argumenta que, após o fim da concessão do pedágio, a manutenção destes trechos que cruzam a área urbana de Apucarana voltou a ser de responsabilidade do DNIT. “Anexamos fotos mostrando as avarias no pavimento, que vêm dificultando o tráfego de veículos e colocando em risco todos os usuários”, frisa Junior da Femac.

A notificação foi protocolada junto à unidade regional do DNIT, de Londrina, e encaminhada aos cuidados do supervisor Eduardo Barros Rocha. “Além de protocolar a notificação, estamos também cobrando o órgão através de contatos telefônicos com a equipe do DNIT. Estamos aguardando uma posição e que os reparos sejam feitos o mais rápido possível, pois com as chuvas dos últimos dias o pavimento vem deteriorando cada vez mais”, afirma Junior da Femac.

O DNIT confirmou nesta quarta-feira que recebeu o pedido e que irá providenciar a execução dos reparos nos próximos dias. Ainda de acordo com o DNIT, a solicitação de Apucarana está dentro das prioridades do órgão e o serviço será programado junto à empresa terceirizada contratada pelo DNIT.

