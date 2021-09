Apucarana: “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”

Da Redação

Apucarana lançou na manhã deste sábado (18), a campanha: “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. A ação aconteceu na Praça Rui Barbosa e marcou a abertura da Semana Nacional de Trânsito.

“A segurança viária é uma questão muito séria, envolve vidas. Em Apucarana não temos medido esforços para promover intervenções técnicas que tragam maior segurança tanto para os condutores, quanto para os pedestres. Pensamos o trânsito todo o dia e a semana nacional torna-se um período valioso onde intensificamos o contato com as pessoas, lembrando e reforçando princípios básicos de educação no trânsito”, pontua o prefeito Júnior da Femac.

Júnior frisa que Apucarana conta atualmente com mais de 90 mil veículos. “Somos cidade polo do Vale do Ivaí, para onde diariamente convergem moradores de dezenas de outros municípios que buscam serviços nas áreas da saúde, educação, rede bancária, comércio, indústria, entre outros serviços, o que exige observação diária da dinâmica para promover sempre as intervenções necessárias e tecnicamente adequadas. Como bem contextualiza o slogan da campanha neste ano: no trânsito, a responsabilidade de cada um de nós, salva vidas”, acentua o prefeito.

As atividades locais dentro da Semana Nacional de Trânsito, que iniciam neste sábado, seguem até o dia 25 de setembro. “Preparamos uma agenda educativa que vai promover conscientização em ambientes diversos de nossa sociedade, em pontos estratégicos da área central, e também palestra em colégios”, relata Vilson Laurentino da Silva, superintendente de Trânsito e Segurança do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento da Prefeitura de Apucarana (Idepplan). De acordo com ele, alguns momentos da programação irão contar com parceria da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia) através da presença de um mascote em formato de semáforo, visando chamar ainda mais a atenção de adultos e crianças. “Vamos também promover conscientização de impacto, com exposição de veículos sinistrados e fotos de acidentes reais”, revela Silva.

Além do ato de abertura deste sábado, a programação terá continuidade na segunda-feira (20/09) com ato educativo na Rua Ponta Grossa; na terça-feira (21/09), blitz educativa na rua Desembargador Clotário Portugal (próximo Edifício Mediterrâneo); na quarta-feira (22/09), “Operação Faixa Segura” na rua Dr. Munhoz da Rocha e palestra no Colégio Estadual Tadashi Enomoto; na quinta-feira (23/09), Dia do Agente de Trânsito, haverá bênção das viaturas do Departamento Municipal de Trânsito; sexta-feira (24/09), blitz educativa na rua Padre Severino Cerutti, próximo ao quartel central do 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana e, no sábado (25/09), encerramento das ações na Praça Rui Barbosa, próximo ao módulo da Polícia Militar, com ações de conscientização do uso da faixa de pedestres.

Apucarana: “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas” - Vídeo por: Reprodução

