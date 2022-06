Apucarana negocia liberação de pacote de obras na SEDU

Da Redação

O prefeito Junior da Femac, seu vice Paulo Vital, e o assessor especial do Governador Ratinho Junior, Dr. Beto Preto, mantiveram reunião anteontem, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU), em Curitiba. O secretário Augustinho Zucchi e o diretor geral da Sedu, Lúcio Tasso, receberam a visita dos apucaranenses e trataram de detalhes sobre vários projetos do município que tramitam na Sedu. O foco do diálogo foi garantir mais agilidade no processo de liberação de um pacote de obras com investimentos de R$16,5 milhões.

“São projetos viários, estruturais e de outras obras que são considerados de grande importância para Apucarana tramitando na Secretaria de Desenvolvimento Urbano. E, com o apoio do Dr. Beto Preto, temos convicção de que todos os projetos devem ser liberados nas próximas semanas para darmos início ao processo de licitação”, comenta o prefeito Junior da Femac.

Conforme destaca o prefeito, são R$16,5 milhões em obras em parceria do estado com Apucarana. “Entre estes projetos se incluem pavimentação asfáltica, duplicações de vias, recape e novas piscinas térmicas para a população”, informa o prefeito sobre a reunião técnica mantida com o secretário Augustinho Zucchi e o diretor geral da Sedu, Lúcio Tasso, além da engenheira Camila, do Paranacidade.

O ex-secretário de saúde e atual assessor especial do governador Ratinho Junior, Dr. Beto Preto, participou da reunião e reforçou o pedido para uma rápida tramitação, em relação aos projetos de Apucarana. “O governador Carlos Massa Ratinho Junior tem um carinho muito especial por Apucarana e, junto com o secretário Augustinho Zucchi, da Sedu, vai garantir este pacote de obras para o Município”, assinala Beto Preto.