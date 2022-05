Apucarana não terá vacinação contra a covid-19 neste domingo

Da Redação

Por conta do sorteio das 520 casas do Residencial Fariz Gebrim, a Prefeitura de Apucarana vai fechar a central de vacinação contra a covid-19 neste domingo (22) no Complexo Esportivo Lagoão.

Segundo o secretário de Saúde de Apucarana, Emídio Bachiega, a imunização será realizada normalmente neste sábado (21), das 8h30 às 17 horas. Após o recesso no domingo por conta do evento previsto no local, a equipe retomará o trabalho normalmente na segunda-feira (23) no horário habitual.

O sorteio das casas deve levar um grande número de pessoas até o Ginásio Lagoão, mesmo com a transmissão simultânea que será feita pela administração nas redes sociais oficiais – Facebook e Youtube – do município. Mais de 2,4 mil pessoas estão habilitadas para a disputa das casas e podem, se assim optarem, acompanhar presencialmente a definição no ginásio.

“A gente acredita que o Ginásio Lagoão terá uma movimentação muito grande devido ao sorteio das casas e, por isso, achou por bem suspender apenas neste domingo a vacinação no local, retomando na segunda-feira”, disse Emídio. Ele lembra que desde 2021 o município mantém a vacinação contra a covid-19 de domingo a domingo.

COVID-19

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) confirmou nesta sexta-feira (20) mais 54 casos de covid-19. O município segue com 548 mortes e soma agora 34.948 diagnósticos positivos do novo coronavírus.

O município está aplicando a 4ª dose dose da vacina da Covid-19 para pessoas com mais de 60 anos e também para os profissionais de saúde que tomaram a 3ª dose há mais de 4 meses.

No entanto, estão disponíveis doses para todos os públicos que ainda não foram imunizados. Em Apucarana, a 1ª e 2ª doses estão liberadas para a população a partir dos 5 anos e a 3ª dose é para 18 anos ou mais (para quem tomou a 2ª dose há 4 meses).