Da Redação

Apucarana não registra óbitos por Covid há 11 dias

Apucarana está há 11 dias sem o registro de óbito pela Covid-19. O prefeito Junior da Femac atribui esse marco positivo no enfrentamento da pandemia ao sucesso da vacinação no município.

continua após publicidade .

“Já aplicamos 215 mil doses da vacina contra a Covid-19, numa grande mobilização das equipes da saúde que realizam a vacinação de domingo a domingo na cidade”, destaca o prefeito.

Junior detalha que 97,1% da população vacinável (12 anos ou mais) já receberam a 1ª dose e dose única em Apucarana, num total 111.774 doses aplicadas. “A cidade atingiu 92,7% da população adulta, a partir dos 18 anos, com o esquema vacinal completo. Tomaram a 2ª dose e dose única 96.634 apucaranenses”, informa Junior da Femac.

continua após publicidade .

O prefeito reforça o apelo do secretário de estado da saúde, Beto Preto, feito durante sua participação em um evento em Apucarana nesta quinta-feira. “Cada vez mais é primordial que as pessoas tomem a 2ª dose e dose de reforço. Temos 1 milhão de paranaenses com a 2ª dose atrasada. É justamente esse público que está sendo hospitalizado por desenvolver o quadro grave da doença”, alerta Beto Preto.

Vacinação de domingo a domingo

A vacinação contra a Covid-19 em Apucarana é realizada de domingo a domingo no Completo Esportivo Lagoão, de 8h30 às 17 horas. Podem se imunizar com a 1ª dose os apucaranenses de 12 anos ou mais. A segunda dose da Coronavac, Pfizer e astraZeneca está disponível para os agendamentos até 20 de dezembro. Também é aplicada a dose de reforço para o público a partir de 30 anos, profissionais da saúde e da educação, forças de segurança e pessoas com comorbidades, que tenham recebido a 2ª dose há 5 meses ou mais. Ainda tem dose de reforço da Janssen para quem recebeu esse imunizante há 2 meses ou mais.