Apucarana não registra novos casos de Covid-19

Neste domingo (20), Apucarana não registrou nenhum caso da Covid-19. A última vez que isso ocorreu, de acordo com o boletim diário da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), foi há pouco mais de três meses, no dia 18 de dezembro de 2021.

“Esse registro de zero caso neste domingo nos enche de esperança neste enfrentamento da Covid-19. Isso é graças à luta diária pela vacinação da população. As doses estão à disposição de domingo a domingo na nossa cidade, um trabalho mantido desde que as primeiras doses da vacina começaram a chegar em Apucarana”, destaca o prefeito Junior da Femac.

Vacina

A cidade já aplicou 275.699 doses da vacina da Covid e 84,4% da população a partir dos 5 anos receberam a 2ª dose e dose única. O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, reforça que a vacinação contra a Covid continua à disposição da população de domingo a domingo, no Complexo Esportivo Lagoão, de 8h30 às 17 horas.

A vacinação contra a Covid em Apucarana está aberta tanto para população adulta como para o público infantil a partir de 5 anos. A imunização da 1ª e 2ª dose é liberada para a população de Apucarana a partir dos 5 anos e a dose de reforço é para 18 anos ou mais para quem tomou a 2ª dose há 4 meses; e ainda a dose de reforço da Janssen para quem recebeu a 1ª dose há 2 meses.