Apucarana na torcida pelo futsal feminino neste sábado no Lagoão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A equipe já está garantida para a Série Ouro em 2023

A decisão da Série Prata do futebol de salão do Paraná acontece na noite deste sábado, a partir das 20 horas, no Ginásio de Esportes Lagoão, com entrada gratuita. O prefeito Junior da Femac, o vice-prefeito Paulo Vital e o secretário de esportes, José Marcelino da Silva, o “Grilo”, reforçam o convite para os apucaranenses lotarem o Lagoão para “empurrar” as meninas de Apucarana ao título, contra a equipe do Rio Branco de Paranaguá.

continua após publicidade .

No jogo, que irá definir o campeão da Série Prata do Futsal Paranaense, as atletas apucaranenses precisam de uma vitória simples no tempo normal e de um empate na prorrogação, para garantir o título. As duas equipes já estão garantidas para a Série Ouro em 2023.

Na partida de ida, disputada em Paranaguá, a equipe de Apucarana, que detém a melhor campanha da Série Prata, acabou goleada por 6 a 1. Segundo o técnico, Adenilson de Souza, o “Like”, o time de Apucarana sentiu a falta de quatro de suas principais atletas em quadra.

continua após publicidade .

“Precisamos lotar o Ginásio Lagoão com a nossa torcida e empurrar nossas meninas à conquista deste título inédito”, conclama o prefeito Junior da Femac. O apelo é reforçado também pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (ACIA) e pela Associação de Futsal Feminino de Apucarana (AFFA), além de desportistas em geral de Apucarana. O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, anuncia que vinte brindes serão sorteados no intervalo da partida.

José Marcelino da Silva (Grillo), secretário municipal de Esportes, reitera que a Prefeitura de Apucarana vem apoiando o time feminino de futsal. “Precisamos agora do apoio total da torcida, para as nossas atletas do futsal feminino”, assinala Grilo.

A campanha do time de Apucarana é a melhor da Série Prata, com 12 vitórias e duas derrotas em 14 jogos disputados. Vale ressaltar que o time teve aproveitamento de 100% nos jogos disputados em casa.

O presidente da AFFA, professor Diego Favaro Soares, lembra a que a equipe surgiu através de um trabalho social realizado nas escolas da rede estadual. “Em janeiro deste ano foi criada a AFFA e agora a meta é iniciar a profissionalização do futsal feminino, após a conquista da vaga para a Série Ouro do Paraná”, anuncia Diego Favaro.

Siga o TNOnline no Google News