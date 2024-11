Apucarana: mulher tem casa alugada pelo ex enquanto estava no hospital

Ao confrontar as mulheres, elas relataram ter pago um valor de aluguel ao ex-marido da vítima, alegando um acordo para ocuparem o imóvel.

Uma mulher acionou a Polícia Militar (PM) em Apucarana (PR) após retornar de Cianorte e encontrar duas mulheres e crianças em sua residência, no Jardim Catuai, que teriam alugado o imóvel com seu ex-marido.

A moradora, que estava em tratamento psiquiátrico nos últimos 30 dias e acompanhando uma das filhas, havia deixado a casa sob a responsabilidade do filho.

Ao confrontar as mulheres, elas relataram ter pago um valor de aluguel ao ex-marido da vítima, alegando um acordo para ocuparem o imóvel. No local, a dona da casa encontrou seus pertences ensacados pelos supostos locatários. As mulheres deixaram o imóvel, mas levaram uma das chaves, informando que a devolveriam ao ex-marido.

A vítima foi orientada pela equipe da PM e por seu advogado, que acompanhará as medidas legais cabíveis. Ela manifestou a intenção de registrar representação formal na Justiça posteriormente.

