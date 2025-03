Apucarana: mulher em surto perturba IML, academia e agride enfermeira

Uma mulher de 29 anos foi contida pela Polícia Militar (PM) e pelo Samu após um surto psicótico na Rua Oswaldo Cruz, em Apucarana (PR), nesta segunda-feira (24). Segundo a Polícia Militar (PM), ela chegou a agredir uma socorrista dentro da ambulância.

continua após publicidade

📰 LEIA MAIS: "Guerra dos bonés" na política movimenta fábricas em Apucarana



continua após publicidade

📲 Clique aqui e receba as notícias do TNOnline no nosso grupo do WhatsApp

“A princípio, o Copom nos informou que tinha uma mulher perturbando o trabalho de um estabelecimento comercial. Quando chegamos, percebemos que se tratava de um surto psicótico. Ela estava agressiva, então acionamos o Samu para prestar atendimento”, afirmou o cabo Monaco, do 10º Batalhão da Polícia Militar (10º BPM).

continua após publicidade

Ainda conforme a PM, a mulher tentou atacar uma socorrista do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) antes de ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

“Dentro da ambulância, ela ficou bastante agressiva e acabou agredindo a enfermeira. Será registrado um boletim de ocorrência por parte do Samu”, explicou o cabo Monaco.

O responsável pelo estabelecimento não quis representar criminalmente contra a mulher. Antes do incidente, ela também foi vista no pátio do Instituto Médico-Legal (IML), mas havia deixado o local antes da chegada do Samu. “Está dando bastante trabalho, mas vai ser medicada e vai dar tudo certo”, completou Monaco.

Siga o TNOnline no Google News