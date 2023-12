Apucarana: mulher de 27 anos fica ferida em colisão entre moto e carro

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para atender a um acidente de trânsito no início desta sexta-feira (22), por volta das 00h16. De acordo com as informações da corporação, uma mulher de 27 anos ficou ferida em uma colisão envolvendo uma moto Honda Biz e um veículo Ford Fiesta.

A batida entre os veículos ocorreu em um cruzamento entre as ruas Carlos Massey e Santa Helena, a alguns metros do Colégio Estadual Antônio dos Três Reis de Oliveira, no Núcleo Habitacional Djalma Mendes de Oliveira, região norte de Apucarana (PR).

De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, que conduzia a moto, sofreu ferimentos moderados por conta do acidente. Ela recebeu os primeiros cuidados dos socorristas no local e, na sequência, foi levada para uma unidade de saúde para receber os atendimentos devidos.

