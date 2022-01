Da Redação

Apucarana: motorista invade calçada, bate em carro e foge

Um carro invadiu uma calçada na noite deste domingo (16), por volta das 21 horas, bateu em outro veículo estacionado e por pouco não atingiu pedestres que estavam em uma lanchonete localizada no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana. Após danificar um Ford Versailles, que estava parado na rua, o motorista fugiu do local.

Uma câmera de segurança flagrou o momento, mas através do vídeo não é possível identificar as placas, apenas o modelo do veículo, um Etios, da Toyota, com placas Mercosul.

De acordo com o dono do veículo estacionado, o apucaranense Alexandre Carvalheiro, foi uma ação rápida e por pouco não causou vítimas. "Estava com minha esposa Larissa e com outros familiares comendo lanche, quando esse carro veio e bateu no meu veículo. O motorista fugiu, mas pretendemos encontrá-lo. Foi uma ação imprudente", explica.

Veja o vídeo gravado pela câmera de segurança:

Apucarana: motorista invade calçada, bate em carro e foge - Vídeo por: Reprodução