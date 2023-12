Apucarana: motorista briga com assaltantes e tenta impedir roubo

Um motorista reagiu a um assalto praticado por três homens, na madrugada deste sábado (16), na Rua Cajuru, no Jardim Curitiba, em Apucarana, no norte do Paraná. O veículo da vítima chegou a ser levado por um dos criminosos, mas foi abandonado na sequência. Reagir a um assalto não é recomendado pela polícia por causa dos riscos envolvidos.

Conforme o boletim de ocorrências da Polícia Militar (PM), o motorista disse que trafegava acompanhado por sua esposa e cunhada, quando estacionou o carro. Foi quando três homens invadiram o veículo e puxaram as duas mulheres para fora. O motorista conseguiu sair do veículo e iniciou uma briga com dois bandidos. Após trocarem socos, os criminosos fugiram. O terceiro ladrão assumiu o volante e fugiu com o carro levando consigo dois celulares. Não há informações se o trio estava armado.

A PM e a Guarda Civil Municipal foram acionadas e após diligências encontraram o carro e um dos celulares que foram devolvidos aos seus proprietários.















