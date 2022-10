Apucarana mobiliza sociedade na prevenção aos cânceres de mama e útero

Da Redação

Com uma sensibilização de agentes multiplicadores, a Prefeitura de Apucarana dá início nesta segunda-feira (10/10), às 18 horas, no Cine Teatro Fênix, à programação do “Outubro Rosa”. Com o mote “Mês da Saúde da Mulher em Apucarana: dê a você um toque de cuidado”, a agenda que será desenvolvida ao longo do mês prevê atividades de conscientização sobre a importância da busca periódica por exames de prevenção do câncer de mama (mamografia) e do colo do útero (Papanicolau). “Somos uma gestão que prioriza as pessoas.

Desenvolvemos ao longo de todos os dias políticas públicas efetivas voltadas notadamente às nossas crianças, mulheres e idosos e, neste mês de outubro, é o período onde intensificamos o compartilhamento de informações visando promover uma maior conscientização sobre a importância da prevenção em saúde feminina no que tange os cânceres de mama e de colo do útero”, pontuou o prefeito Júnior da Femac.

A baixa procura pelos serviços em saúde é uma preocupação das autoridades e profissionais de saúde em todo o país. “Entre 2018 e 2021, a busca por uma mamografia por mulheres com idade entre 40 e 49 anos teve queda acentuada, segundo recente pesquisa. No Brasil, a redução foi de 18,3%, na região Sul do país de 23,5% e, no Paraná, de 30,6%. Não são dados desprezíveis, são números significativos e muito preocupantes, por isso desenvolvemos uma agenda ao longo de mês para levar conscientização a todas nossas mulheres, nos bairros, distritos e zona rural, para que elas efetivamente procurem realizar os exames”, disse o prefeito.

A programação do Outubro Rosa é encabeçada pela Autarquia Municipal de Saúde (AMS) e Secretaria da Mulher e Assuntos da Família, mas conta com envolvimento de todas as secretarias. “Teremos ações de mobilização junto às mulheres que buscarem atendimento nas repartições públicas, ao público atendido por programas e projetos que desenvolvemos na assistência social, saúde, educação, juventude, cultura. Também vamos fazer com que a mensagem do Outubro Rosa chegue ao comércio, às igrejas”, detalhou o prefeito Júnior da Femac, frisando que uma campanha de comunicação institucional também abrangerá redes sociais, panfletos, cartazes, busdoor (transporte coletivo) e publicidade em veículos de comunicação.

Ao longo de todo o mês, o agendamento da mamografia e da coleta de preventivo estará sendo realizado em horário especial em todas as unidades básicas. “Estes são atendimentos de prevenção em saúde que estão disponíveis o ano todo na rede pública, mas que neste mês têm sua importância intensificada dentro do Outubro Rosa. A pandemia foi uma grande escola, que trouxe ensinamentos doloridos. Até certo momento, não existia a vacina e a prevenção era a única forma. E é essa conduta que temos que aprender e levar para outras doenças, não só as de transmissão coletiva, mas para as doenças que atingem individualmente, como é o caso do câncer. A prevenção possibilita diagnóstico precoce, que representa maior probabilidade de cura. No caso do câncer de mama, a identificação no início representa 95% de chances de cura”, ilustra Emídio Bachiega, secretário Municipal de Saúde.

O vice-prefeito Paulo Sérgio Vital considera que a campanha de mobilização social tem à frente um grande desafio. “Trata-se de um planejamento que tem como meta incentivar que todas as mulheres busquem pelos serviços de prevenção. Esperamos uma resposta positiva e, quem sabe já neste ano consigamos retomar pelo menos índices que tínhamos antes da pandemia”, manifestou-se.



A presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário de Apucarana e Região (Stivar), Maria Leonora Batista, que representa uma categoria que emprega mais de 15 mil pessoas, grande parte mulheres, enaltece a importância da mobilização organizada pela prefeitura. “As mulheres precisam ter a consciência da necessidade da prevenção e iniciativas como estas contribuem muito”, parabenizou.

Entre as atividades previstas na agenda estão ainda feira de Saúde no Espaço das Feiras (15/10), Dia “D” nas UBSs de agendamento de mamografia e coleta de preventivo (22/10) e Feira da Mulher no Centro de Oficinas (27).

Presenças

Participaram do encontro de divulgação do “Outubro Rosa” a vereadora e Procuradora Municipal da Mulher, Jossuela Pirelli, os secretários municipais Emídio Bachiega (Saúde), Denise Canesin (Mulher e Assuntos da Família), Maria Agar Borba (Artística, Cultural e Turística – Promatur), Ana Paula Nazarko (Assistência Social), Gerson Canuto (Agricultura) e a superintendente da Atenção Básica da AMS, enfermeira Giordana Maroneze.

