Apucarana ministra curso de “Abelhas sem ferrão”

Nesta terça-feira (12), o Programa Municipal de Economia Solidária e Protagonismo Feminino, da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família, da Prefeitura de Apucarana, realizou a aula inaugural do curso de "Abelhas sem ferrão".

A iniciativa é desenvolvida em parceria com a Casa do Mel, SENAR PR, Sistema FAEP – Federação da Agricultura do Estado do Paraná e Sindicato Rural Patronal.

De acordo com a secretária da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, o curso é destinado a Meliponicultores, empreendedores da economia solidária, agricultores familiares e pessoas interessadas em conhecer a meliponicultura como oportunidade de negócio.



Durante a carga horária de 32 horas que compõem o curso, serão abordados temas como noções sobre abelhas africanizadas (apis mellifera) e abelhas sociais nativas (meliponíneos), distribuição geográfica, tipos de ninho, estrutura das colônias de meliponíneos, conhecimento das madeiras, instalação, técnicas de transferência de ninhos, predadores, divisão de colônias de meliponíneos e aproveitamento do mel.

O curso é ministrado pelo técnico em agropecuária, empresário com entreposto de mel, apicultor e meliponicultor há 40 anos e instrutor do SENAR Paraná, Joel de Almeida Schimidt. As aulas estão acontecendo no Espaço Empreender, Rua Byghton esquina com Rua Péricles 253, Vila Nova. O curso teórico vai até dia 14 de abril e as aulas práticas acontecerão nos dias 2, 3, 4 e 5 de maio.