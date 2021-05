Apucarana melhora acesso a parque industrial

Continua após publicidade

A Prefeitura de Apucarana iniciou nesta sexta-feira (07/05) o alargamento da Rua Arnaldo Ramos Leomil, que dá acesso ao Parque Industrial Zona Oeste, saída para Maringá. A via vai passar dos atuais nove metros para 12 metros de largura, recebendo ainda complementação com construção de meio-fio e calçada em trecho de aproximadamente 200 metros lineares.

“Trata-se de uma rua que recebe grande fluxo de trabalhadores e com essa intervenção vamos garantir maior segurança e acessibilidade”, pontua o prefeito Júnior da Femac, que vistoriou os trabalhos nesta sexta-feira (07).

A obra é realizada com operários e maquinários da própria prefeitura e deve estar concluída em 15 dias. “Os usuários vão perceber uma mudança positiva muito grande, pois a caixa da rua via ser alargada em três metros, contribuindo para melhorar significativamente o fluxo de veículos. Os pedestres também vão poder transitar com segurança em um novo passeio, de cerca de 1,5 metro de largura”, informa Ângela Stoian, secretária Municipal de Obras.

Durante a vistoria, o prefeito Júnior da Femac frisou que para a zona oeste de Apucarana a prefeitura tem em andamento um projeto de duplicação da BR-369, no trecho que vai do Núcleo Habitacional Papa João Paulo I até o entroncamento com o Contorno Sul. "Através de licitação, contratamos uma empresa de engenharia especializada e a elaboração do projeto está em fase final”, diz.

A proposta que deve ser aprovada contempla a construção de duas rotatórias. “Uma está projetada para a entrada principal do Núcleo João Paulo e a segunda junto ao viaduto do bairro, com acesso também ao Parque Industrial Oeste”, informa o prefeito Júnior da Femac.

De acordo com ele, também está sendo projetado um retorno junto ao quartel do 10º Batalhão da Polícia Militar, alargamento da pista de rolamento – com terceira faixa na entrada do João Paulo -, canteiro central para instalação de iluminação de LED, ciclovias, duas rotatórias e um retorno.

“São 2,5 quilômetros de melhorias neste trecho da rodovia, que irão garantir melhor mobilidade e segurança, além de valorizar bastante a entrada de Apucarana”, conclui o prefeito Júnior da Femac. O custo estimado da obra é de R$ 6 milhões.