Apucarana marca Semana do Idoso com várias atividades

Os idosos atendidos pelo Centro Dia da Secretaria da Assistência Social de Apucarana tiveram uma semana especial. Para marcar a Semana Nacional da Pessoa Idosa, a equipe técnica comandada pela secretária Ana Paula Nazarko preparou uma agenda que incluiu passeio turístico, rodas de viola e atividades com profissionais da saúde e da própria rede de assistência social.

O prefeito Júnior da Femac salienta que a qualidade de vida do cidadão integra os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecido pelos países que integram a Organização das Nações Unidas (ONU) e que a administração municipal busca em todas as políticas públicas construir uma cidade inclusiva e acolhedora. “Temos entre as prioridades de governo a criança, a mulher, o jovem e o idoso. Para os apucaranenses da terceira idade, contamos com o Programa Viver +80, que integra uma série de ações em áreas que vão além da assistência social, como saúde, esporte, lazer, mobilidade urbana, entre outras visando a promoção da qualidade de vida”, assinala o prefeito.

A secretária da Assistência Social, Ana Paula Nazarko, informa que a programação da Semana do Idoso marcou o retorno das atividades do Centro Dia, que presta assistência a idosos em situação de vulnerabilidade. “Promovemos uma volta responsável, com número reduzido de idosos e seguindo todos os protocolos em prevenção ao novo coronavírus (Covid-19)”, pontua a secretária. De acordo com ela, intrinsicamente, “a Semana do Idoso objetivou lembrar a sociedade sobre a importância dos cuidados e dos direitos que este grupo social possui”, assinalou Ana Nazarko.

As atividades comemorativas tiveram como destaque passeio (segunda e terça-feira pela manhã) no Museu Histórico do Café, junto às antigas instalações da estação ferroviária do Distrito de Pirapó, e na quinta e sexta-feira, café da manhã acompanhado de roda de viola e bingo com distribuição de brindes. “Em todos esses dias, na parte da tarde, sempre a partir das 13h30, aconteceram atividades dirigidas por profissionais da residência multiprofissional que atuam na UBS Antônio Sachelli, profissionais de psicologia da Faculdade de Apucarana (FAP) e da rede municipal da assistência social”, esclarece Ana Nazarko, secretária Municipal da Assistência Social.

Políticas Públicas – Dentro do Programa Municipal Viver +80, a Prefeitura de Apucarana mantém uma série de programas e ações que contemplam aulas gratuitas de hidroginástica e natação, academias ao ar livre, passeios (city tour), bailes da terceira idade, grupos do Programa Conviver, o Centro Dia (creche dos idosos), o Centro de Convivência do Idoso e o Miss Terceira Idade. “O foco do trabalho é garantir mais qualidade de vida para que nossos idosos possam viver com independência e não se sintam excluídos”, diz o prefeito Júnior da Femac, ressaltando ainda a questão da mobilidade urbana, onde a prefeitura investe continuamente em construção de calçadas e rampas de acessibilidade dos bairros ao centro de Apucarana.

Dados de uma recente pesquisa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) revelam que dos 210 milhões brasileiros, 37,7 milhões são pessoas idosas, ou seja, têm 60 anos de idade ou mais. Desta população idosa, 18,5% ainda trabalha e 75% dela contribuem para a renda de onde moram. Instituída em uma Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) e no Brasil, o Dia Nacional da Pessoa Idosa é celebrado anualmente no dia 1º de outubro.