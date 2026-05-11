Apucarana mapeia 25 pontos de alagamento e prepara obras de drenagem





A Prefeitura de Apucarana intensificou as ações de prevenção e recuperação de danos causados pelas fortes chuvas registradas nos últimos meses. Segundo o prefeito Rodolfo Mota, o município já identificou mais de 25 pontos críticos de alagamento e trabalha em projetos para corrigir problemas históricos de drenagem urbana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Apucarana inicia processo para criar selo de origem do boné

De acordo com o prefeito, uma das medidas preventivas adotadas pela administração foi a aplicação de micropavimento e microrrevestimento asfáltico em 12 bairros da cidade. “Nos bairros onde fizemos o micropavimento, apesar do grande volume de chuva registrado em março, abril e agora em maio, não houve abertura de buracos”, afirmou.





CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Reprodução via WhatsApp Foto: Reprodução via WhatsApp

Rodolfo explicou que os maiores problemas são registrados em regiões onde o asfalto é mais antigo ou foi executado de forma inadequada. Em alguns casos, a força da água chegou a provocar o rompimento de galerias subterrâneas. “Quando a galeria colapsa debaixo do asfalto, abre aquela cratera. É preciso escavar, trocar tubos e depois refazer toda a pavimentação”, detalhou.

Para reforçar o atendimento das demandas emergenciais, a prefeitura contratou uma empresa para atuar em conjunto com as equipes do pátio municipal.

Entre os bairros citados como mais afetados estão o Interlagos e o Veneza, regiões que, segundo o prefeito, enfrentam problemas antigos de drenagem. “É um problema histórico. As galerias não foram dimensionadas para suportar o volume de água dessas regiões”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O prefeito afirmou ainda que a administração trabalha em projetos para substituir tubulações e ampliar a capacidade do sistema de drenagem nos bairros mais afetados. Além do Interlagos e Veneza, a prefeitura também monitora pontos críticos no Jardim das Flores, Ponta Grossa, Catuaí e Avenida Aviação.

Segundo Rodolfo Mota, a Defesa Civil de Apucarana elaborou um mapeamento completo das áreas de risco da cidade. “São problemas históricos, mas estamos trabalhando para corrigir essas situações com planejamento e investimento”, concluiu.