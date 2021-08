Da Redação

Apucarana mantém vacinação para 20 anos em novo horário

A vacinação contra a Covid-19 em Apucarana nesta sexta-feira (20) será marcada por uma repescagem da primeira dose para população de 20 anos ou mais. A novidade será o horário: a prefeitura definiu um atendimento entre 14 horas e 20 horas com o objetivo de dar oportunidade para aquelas pessoas que encontram dificuldade de se vacinar durante o horário comercial.

A vacinação é realizada no complexo esportivo Lagoão, pelo sistema drive-thru, ou dentro do ginásio para quem for a pé.

Apucarana já aplicou 121.365 doses da vacina contra a Covid-19. São 36.154 apucaranenses vacinados com a 2ª dose e dose única, o que correspondente a 26,5% da população total e 35,4% da população vacinável (a partir de 18 anos). Esse balanço não inclui os números da vacinação de desta quinta-feira.

Para a primeira dose, é preciso apresentar o cartão do SUS ou CPF, documento com foto e comprovante de residência que pode ser conta de luz, água e telefone com no máximo 90 dias da data de emissão, e ainda um documento bancário e contrato de aluguel.

As pessoas que tiveram Covid-19 precisam aguardar 30 dias a partir dos primeiros sintomas da doença para se imunizar contra o novo coronavírus.

E ainda quem tomou algum tipo de vacina é necessário respeitar um intervalo de 14 dias para receber a vacina contra a Covid-19.

Campanha

A prefeitura de Apucarana está realizando a “Campanha Vacina Solidária, uma dose de esperança”, através da doação espontânea de alimento não perecível no momento em que a pessoa vai se imunizar. Os produtos arrecadados estão sendo repassados pela Secretaria Municipal da Assistência Social para instituições de caridade e famílias que necessitam. A arrecadação está perto de 30 toneladas.