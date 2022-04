Da Redação

Apucarana mantém três UBSs abertas nos finais de semana

A Prefeitura Municipal de Apucarana informa, nesta sexta-feira (01), que com a chegada do clima mais frio, a Autarquia Municipal de Saúde vai manter três Unidades Básicas de Saúde de plantão no final de semana, já a partir deste sábado (02).

continua após publicidade .

O atendimento acontecerá das 7h às 19h e será por livre demanda, ou seja, sem a necessidade de agendamento. As UBSs que ficam abertas no final de semana são a Raul Castilho, no Núcleo Habitacional João Paulo; Antonio Sachelli, no Jardim Colonial; e Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa.

“Estamos reforçando o atendimento na rede de atenção básica e assim garantir à população mais alternativas de serviços médicos em uma época do ano em que as condições climáticas elevam a demanda dos serviços da rede municipal de saúde”, afirma o prefeito Junior da Femac.

continua após publicidade .

O ar frio, explica o secretário municipal da saúde Emídio Bachiega, provoca irritação das vias aéreas, o que acarreta mais sintomas alérgicos, como a falta de ar e a coriza. “E ainda, a maior circulação de vírus como o da gripe e do resfriado influenciam diretamente no aumento de doenças do aparelho respiratório”, complementa Bachiega.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.