Apucarana mantém mobilização de vacinação da poliomielite; saiba mais

Todas as ações são estratégias para aumentar a cobertura vacinal contra a polio no município

Apucarana realiza, pelo segundo final de semana consecutivo dentro do mês de outubro, uma grande mobilização de vacinação contra a poliomielite. As doses de proteção contra paralisia infantil voltam a ser disponibilizadas em três mercados, no Shopping CentroNorte, no Ginásio Lagoão e no Espaço das Feiras.

A estratégia da Prefeitura, por meio da Autarquia Municipal de Saúde, de aumentar a cobertura vacinal, vai realizar imunização neste sábado (15) nos mercados Muffato, no bairro da Igrejinha; Pereirinha, na Avenida Aviação; e Binelli, no Núcleo Afonso Camargo, e no Shopping CentroNorte. O atendimento nestes 4 locais será entre 10 horas e 17 horas.

Também neste sábado (15) haverá posto de vacinação da polio no Ginásio Lagoão, no período de 08h30 às 17 horas. Já no domingo (16), os pais podem imunizar seus filhos no Espaço das Feiras, onde as equipes de saúde estarão atendendo entre 09 horas e 12 horas.

Os locais de vacinação no final de semana contarão com atrativos para as crianças, incluindo a presença do Zé Gotinha. Ainda durante os dias de semana deste mês de outubro equipes volantes de vacinação estão percorrer os 23 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's), em um trabalho de abordagem os pais no momento de entrada e saída dos alunos.

Conforme explica o secretário Municipal da Saúde, Emídio Bachiega, todas essas ações são estratégias para aumentar a cobertura vacinal contra a polio no município e seguirão acontecendo nos próximos dois sábados do mês, dias 22 e 29. Desde o início da campanha de vacinação, no dia 8 de agosto, Apucarana imunizou 72% do público-alvo de 6.944 crianças com idade entre 12 meses e 5 anos incompletos (4 anos e 11 meses). O percentual preconizado pelo Ministério da Saúde é de 95%.

O prefeito Junior da Femac reitera o apelo para os pais vacinarem seus filhos contra paralisia infantil, reforçando que a imunização da polio também é realizada de segunda-feira a sexta-feira em 26 Unidades Básicas de Saúde.

A poliomielite, que não tem cura, é uma doença contagiosa em que o vírus destrói partes do sistema nervoso, causando paralisias irreversíveis em questão de horas nas pernas ou braços. A vacinação é a principal forma de prevenção.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

