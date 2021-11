“Apucarana Mais Verde” vence Prêmio Gestor Público Paraná

Da Redação

O Programa “Apucarana mais Verde” foi um dos vencedores da 9ª edição do Prêmio Gestor Público Paraná (2021), promovido pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep). A solenidade de premiação aconteceu na noite de quarta-feira (24), no plenário da Câmara Municipal de Curitiba, por videoconferência para todo o estado, com a participação de prefeitos e outras autoridades.

Apucarana venceu na categoria de meio ambiente com o Programa “Apucarana Mais Verde”, criando serviços públicos voltados para a destinação adequada de resíduos sólidos, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Já o Programa “CRAS Itinerante” – Cidadania para Todos, da Secretaria Municipal de Assistência Social, acabou recebendo uma menção honrosa no Prêmio Gestor Público Paraná.

Os resultados com os projetos premiados foram anunciados, após a apreciação da comissão julgadora do Prêmio Gestor Público Paraná (PGP-PR). Das 170 iniciativas homologadas, oriundas de 75 municípios, 45 foram contempladas, reconhecendo 34 cidades.

Com o tema “Assistência Social: Amparar e Capacitar para Crescer”, o Prêmio Gestor Público Paraná buscou iniciativas que inovaram na gestão pública e que melhoraram a qualidade de vida dos paranaenses. O foco deste ano foi a área de assistência social, mas projetos de todas as áreas de governo puderam ser inscritos.

O prefeito Junior da Femac comemorou a premiação de duas boas iniciativas de Apucarana. “Lembramos que essa não é a primeira vez que as ações de Apucarana são reconhecidas pelo Prêmio Gestor Público Paraná. Programas como o Terra Forte (agricultura), Biblioteca Itinerante (educação), Implantodontia (Saúde) e a Economia solidária (Secretaria da Mulher) já haviam sido reconhecidos e premiados”, comentou Junior.

Conforme destaca o prefeito, neste ano Apucarana saiu vitoriosa com o Programa Apucarana Mais Verde, da Secretaria do Meio Ambiente, que garante o descarte correto de pneus, de resíduos de tecidos do pólo de vestuário, coleta de móveis e objetos inservíveis, e ainda com a coleta de recicláveis.

O secretário do Meio Ambiente, Gentil Pereira, também comemorou a conquista do Programa Apucarana Mais Verde. “A nossa gestão vem obtendo êxito e servindo de modelo na destinação correta de resíduos têxteis, de pneus, móveis e recicláveis”, avalia Pereira.

Junior da Femac também enalteceu a proposta do “CRAS Itinerante”, da Secretaria de Assistência Social, que faz uma busca constante para assegurar os direitos das famílias em situação de vulnerabilidade social. A secretária de Assistência Social, Ana Paula Nazarko, revela que as técnicas de três Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) de Apucarana percorrem bairros, vilas e até zona rural para atender famílias que precisam de orientação e ajuda. “Trata-se de um trabalho de fôlego para socorrer os invisíveis sociais”, frisa Nazarko, assinalando que de janeiro de 2020 até agora foram realizados 1.004 atendimentos itinerantes.

Instituído em 2013, o Prêmio Gestor Público Paraná é uma iniciativa do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná (Sindafep), que visa incentivar e premiar boas práticas da gestão pública municipal. Ao longo de nove anos, o PGP-PR se consolidou como uma das mais importantes premiações do Brasil neste segmento, com projetos que hoje servem de inspiração e modelo para gestores públicos de todo o país, mantendo inclusive um banco de projetos que podem ser acessados por todas as prefeituras do Brasil.