Apucarana: lojas atendem até as 18 horas neste sábado (12)

O comércio de Apucarana, no norte do Paraná, atende em horário especial por conta do Dia dos Pais, comemorado neste domingo (13). Nesta sexta-feira (11) as lojas ficam abertas até as 22 horas e no sábado (12) até às 18 horas. A expectativa do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) é de um aumento de até 5% em comparação com o ano passado.

Sondagem da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio - PR) em conjunto com o Sebrae aponta que mais da metade dos paranaenses (53,9%) vão presentear seus pais no próximo domingo. E esse movimento também é esperado nas lojas do varejo apucaranense, afirma a presidente do Sivana, Aida Assunção. "Isso significa que metade dos apucaranenses vão presentear seus pais. É venda garantida e nossos lojistas estão otimistas e preparados. Todo o comércio de uma forma geral, não somente o setor de artigos masculinos”, assinala.

A empresária Nilsa Chirist, dona de uma loja de artigos esportivos, afirma que a movimentação começou nesta semana com grande saída de presentes. Principalmente porque a loja está liquidando a coleção de inverno muitos produtos para O Dia dos Pais em promoção. Segundo ela, entre os itens mais vendidos estão camisas de times, agasalhos, tênis e taco de sinuca.

Neste ano, a empresária tem expectativa que as vendas cresçam 15% mais em comparação com o ano passado. “Esse ano estamos mais preparados do que os outros anos. A gente se preparou com 60 dias de antecedência, porque o Dia dos Pais é nosso segundo Natal.

A empresária Claudia Gouveia, presidente da Associação dos Lojistas do Shopping Centro Norte afirma que a movimentação também cresceu muito nos últimos dias, sobretudo em virtude da campanha do Dia dos Pais que a cada R$ 599 em compras em uma das lojas participantes o consumidor leva um copo da Stanley. “Isso ajudou a impulsionar ainda mais as vendas. Mas acredito que o movimento mais será no sábado”, comenta.

Consumidor pretende gastar mais para presentear

Quem vai presentear este ano pretende gastar mais, o que elevou o tíquete médio em 1,8%, passando de R$ 135 em 2022 para R$ 137. De modo geral, com 37,9%, os presentes devem custar até R$ 100. Os filhos que comprarão recordações na faixa de R$ 151 a R$ 200 somam 24,3% e os que vão gastar entre R$ 101,00 e R$ 150,00 são 22,3%. Os que vão desembolsar mais de R$ 200 representam 15,5%.

Roupas e calçados serão as principais escolhas, com 56% das menções. Para os papais mais vaidosos, 13,5% dos filhos pretendem comprar perfumes e cosméticos. Outros 4,3% planejam dar comidas e bebidas para celebrar a data. Igual percentual vai dar o valor do presente em dinheiro, para que o pai escolha o que quiser. Também foram mencionados outros tipos de presentes, tais como joias e relógios (3,4%), livros (3,4%), eletrônicos (2,9%), artigos de caça e pesca (2,9%), artigos esportivos (1,9%), acessórios (1,4%), viagem (1,4%), máquinas e ferramentas (1%), artigos automotivos (1%) e lembrancinhas (0,5%).

A pesquisa também mostra que vem aumentando o percentual de pessoas que pagarão o presente à vista. O Pix já superou as compras no dinheiro e representará 24,8% das opções de pagamento para o Dia dos Pais, ante 11,6% em papel moeda.

