Apucarana: lojas abertas atraem consumidores durante carnaval

Diferente de anos anteriores, o comércio de Apucarana está aberto nesta segunda e terça-feira de carnaval. As lojas da Avenida Curitiba estão atraindo movimento de alguns consumidores, que apesar da chuva, decidiram aproveitar a oportunidade.

Segundo a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), Aída Assunção, a negociação coletiva definiu que as lojas poderiam abrir nestes dias, porém, a adesão é voluntária.

“O importante é que agora os lojistas não estão impedidos de abrir no carnaval, que não é feriado, mas um ponto facultativo. Agora, fica a critério de cada empresário, decidir se vai ou não manter a loja aberta. Por isso, o consumidor pode encontrar algumas lojas fechadas, principalmente na terça-feira. Este é o primeiro ano que isso acontece, mas acreditamos que a partir do ano que vem, a adesão será maior", explicou.

A previsão de atendimento para o comércio de Apucarana, portanto, é de lojas abertas nesta segunda e terça-feira, das 9 às 18 horas. Na quarta-feira também, as lojas devem abrir em horário normal.

Abre e fecha

Prefeituras, bancos, entre outros estabelecimentos, permanecem fechados durante os dias de carnaval. Por isso, é importante conferir o que abre e fecha durante os dias de folia.

Prefeitura

Prefeitura, autarquias e UBSs estarão fechadas em Apucarana na segunda, 20 e na terça, 21, reabrindo na quarta-feira de cinzas, 22, às 12 horas. UPA e SAMU trabalham sem interrupção.

Banco

As agências bancárias ficarão fechadas na segunda e na terça-feira. O atendimento será retomado na quarta-feira de Cinzas, a partir das 12h.

INSS

As agências do INSS estarão fechadas na segunda e na terça. O atendimento volta normalmente a partir das 14h de quarta-feira.

Shopping

O shopping Centronorte funciona normalmente nesta segunda-feira, mas fecha na terça-feira e reabre em horário normal na quarta-feira.

Supermercados

Os supermercados de Apucarana atendem em horário normal durante todo o carnaval.

Procon

O Procon de Apucarana reabre na quinta-feira às 8h30, em novo endereço, no prédio da Justiça do Trabalho, no Jardim América, na Avenida Central do Paraná.

