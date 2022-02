Da Redação

Apucarana Liquida: comércio fica aberto neste domingo (6)

Neste domingo (6), durante o último dia da 14ª edição da Apucarana Liquida, tradicional queima de estoque de mudança de estação, o comércio segue aberto das 13 às 18 horas. A campanha promete aquecer o comércio apucaranense com descontos que podem chegar até 70%, além de sorteios de vale-compras. Os lojistas estão otimistas e esperam ampliar vendas. A campanha começou na quinta-feira (3).

De acordo com Aída Assunção, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana), as lojas identificadas com a campanha vão distribuir cupons para os consumidores concorrerem a seis vale-compras. “Aos consumidores, vamos sortear dois vale-compras no valor de R$ 1 mil e quatro no valor de R$ 500. Já aos vendedores, serão seis de R$ 200. É uma maneira de contemplar quem prestigia e trabalha no comércio de Apucarana”, comenta.



Aída observa que a expectativa para a 14ª edição da campanha é positiva. “Vamos realizar no início do mês, o que favorece as compras. Além disso, os lojistas estão preparando promoções para valer. O objetivo é limpar os estoques para no próximo mês fazer a mudança de estação”, afirma. Ainda de acordo com a presidente do Sivana, a cada ano a Apucarana Liquida se fortalece, indo além de confecções e calçados. “O setor de material de construção, por exemplo, aguarda a campanha para atrair os clientes, inclusive da região”, diz.