Apucarana lidera geração de emprego com carteira assinada

Da Redação

A região encerrou o primeiro trimestre com saldo médio de 820 novos postos de trabalho. Os dados são do Cadastro de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Previdência (Caged/MTP), divulgados na semana passada, e englobam os 26 municípios do Vale do Ivaí e Arapongas.

O panorama positivo foi celebrado pelo prefeito Júnior da Femac. “Apucarana foi responsável por 57% das vagas preenchidas. Um termômetro mais que preciso de quão forte e diversificada é nossa economia, disse o prefeito durante reunião de avaliação de resultados com o gerente da Agência do Trabalhador, Neno Neiroz. “Somente nos três primeiros meses do ano tivemos um saldo positivo de 471 novas contratações, mais que o dobro do segundo colocado no ranquing”, revela o prefeito.

No período, o setor da “Indústria” foi o que mais aqueceu o mercado de trabalho com 355 contratações, seguido do “Serviços”, com 194 novos empregos. “Como gestor municipal só tenho que parabenizar e agradecer por esse momento. Obrigado a cada trabalhador que aproveitou a oportunidade, cada empresário que está investindo em Apucarana e gerando vagas de trabalho”, enalteceu Júnior da Femac, frisando ainda o trabalho de toda equipe técnica da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Emprego e da Agência do Trabalhador. “Em uma ponta o apoio ao empreendedor local e aos novos investidores, a capacitação profissional do trabalhador. Do outro, a captação de vagas de emprego junto aos empregadores, assessoria e todo apoio ao trabalhador visando sua inserção no mercado de trabalho”, salientou o prefeito.

Júnior também pontuou que a realidade de Apucarana é um espelho do bom momento vivenciado pelo Estado. “O Paraná, como um todo, vive um momento positivo com a gestão Ratinho Júnior”, avalia o prefeito de Apucarana.

Saldo de empregos primeiro trimestre *

– Apucarana – 471 empregos

– Mandaguari – 175 empregos

– Ivaiporã – 122 empregos

– Marumbi – 61 empregos

– Arapongas – 37 empregos

*Fonte: Caged