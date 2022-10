Apucarana licita cartão alimentação para famílias vulneráveis

Da Redação

A expectativa é atender entre 2 mil e 2,5 mil famílias através do programa

A Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, vai realizar no dia 31 de outubro um pregão eletrônico para a contratação da empresa que gerenciará o cartão de alimentação. Denominado de Alimenta Apucarana, o programa disponibilizará R$ 100 por mês para famílias em situação de vulnerabilidade social. Os recursos serão repassados exclusivamente para a compra de alimentos em estabelecimentos do comércio local.

O prefeito Junior da Femac recebeu, nesta sexta-feira (21), informações sobre os prazos do processo licitatório, durante reunião que teve a presença da secretária municipal de Assistência Social, Ana Paula Nazarko, e dos assistentes sociais Brunno Ferreira e Soraia Braga de Souza.

De acordo com Junior da Femac, a expectativa é atender entre 2 mil e 2,5 mil famílias através do programa. “A intenção com a implantação do cartão é fazer com que esses alimentos sejam comprados em Apucarana, ou seja, será um dinheiro que ficará em estabelecimentos do comércio local. Outro objetivo é garantir que as famílias tenham mais autonomia para decidir o que comprar, ao contrário do que acontece atualmente com a cesta básica, onde os itens já vêm definidos”, observa Junior da Femac.

O prefeito ressalta que, conforme as diretrizes do programa, em cada núcleo familiar o cartão ficará em nome da mulher. “Outro aspecto importante a destacar é que esse cartão vem com uma tecnologia que permitirá somente a compra de alimentos, barrando automaticamente a aquisição de outros itens, como cigarros ou bebidas alcoólicas”, reforça.

Junior da Femac avalia que, ao proporcionar autonomia na definição dos itens, o programa vai trazer mais dignidade às famílias que acessarão o benefício. “Queremos ajudar as pessoas que estão em vulnerabilidade para que ninguém passe fome em Apucarana”, reitera Junior da Femac.

O prefeito lembra que a tecnologia do cartão alimentação foi desenvolvida através do Conecta Apucarana e do Fundo Municipal de Inovação. “A partir da licitação, queremos disponibilizar o cartão o mais breve possível para a população”, completa.

De acordo com o edital, o pregão eletrônico visa a contratação de empresa que vai fazer o gerenciamento, emissão, distribuição e administração do benefício. Será considerada vencedora a empresa que apresentar o maior percentual de desconto sobre a taxa administrativa.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

