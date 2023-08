Apucarana liberou mais de R$ 1 milhão de micro créditos em 2023

De janeiro a julho, foram quase R$ 1,2 milhão captados por micro e pequenos empreendedores e empreendedores individuais de Apucarana (MEI’s) por meio de atendimentos realizados pela Sala do Empreendedor e pelo Banco da Mulher Paranaense. Os recursos, provenientes da Fomento Paraná, do Governo do Estado, se referem ao acesso às linhas “Microcrédito Fácil” e “Banco da Mulher Paranaense”, respectivamente, correspondendo a transações de até R$20 mil com CNPJ e até R$10 mil via CPF.

A informação consta em relatório de resultados da Secretaria da Indústria, Comércio e Emprego de Apucarana, documento que foi repassado ao prefeito Júnior da Femac nesta terça-feira (8). “São recursos que chegam ao empreendedor local a juros menores do que praticados pela rede bancária tradicional e com prazos diferenciados de pagamento, que contribuíram de forma direta para investimentos importantes como aquisição de produtos e materiais, composição de estoque, equipamentos, reformas e capital de giro”, cita o prefeito Júnior da Femac.

Do montante de créditos liberados, 53% foram para empreendimentos gerenciados por mulheres, o que representa R$625.840,00. “Um dado importante, que está atrelado a um trabalho bastante intenso que realizamos dentro de todas as pastas municipais, que é a de fomentar a autonomia, o empoderamento e o protagonismo da mulher em todos os setores da sociedade”, reforça o prefeito, frisando que a prefeitura – através do trabalho de agentes de créditos capacitados – atua para orientar e ajudar de forma contínua todas as pessoas que desejam empreender.

Proprietária de uma papelaria no Jardim Trabalhista, a empresária Jozelice Aparecida Costa Tozo aprova o atendimento realizado pelo município na concessão de crédito empresarial. Ela conta que já recorreu ao microcrédito por três oportunidades. “Na época da pandemia foi mais que uma bênção. Não fosse o recurso liberado teria fechado a empresa”, conta a empreendedora. De acordo com ela, as vantagens e facilidades no acesso ao crédito pela Fomento Paraná, via atendimento municipal, são tão positivas que até deixou de recorrer aos bancos tradicionais. “Parei de trabalhar com banco. Muita burocracia e os juros são muito altos”, compara Jozelice, que administra o empreendimento ao lado do marido, Wanderley Tozo.

Segundo analisa o secretário da pasta, Edison Peres Estrope, os resultados de Apucarana no setor de microcrédito seguem com bons resultados, a exemplo de 2022. “Nos primeiros quatro meses deste ano, a Prefeitura de Apucarana, por meio de parceria com a Fomento Paraná, já havia liberado mais de R$500 mil para microempreendedores locais. Fechado o semestre, atingimos quase R$1,2 milhão. Apucarana segue firme e no rumo certo no segmento de apoio e fortalecimento da cadeia empreendedora”, comemorou Estrope.

Para o segundo semestre, diz o superintendente da Indústria, Comércio e Emprego de Apucarana, Adan Lenharo, o plano é levar ainda mais crédito ao micro e pequeno empresário. “Sabemos da força do nosso empreendedor e estamos trabalhando diariamente para dar todo o suporte necessário para o seu negócio. Basta procurar a nossa Sala do Empreendedor, que funciona em prédio anexo à secretaria municipal, ou o Banco da Mulher Paranaense, em guichê especial no piso térreo da prefeitura”, orienta Lenharo.

Ainda de acordo com ele, os serviços de concessão de microcrédito realizam em média 1,5 mil atendimentos mensais. “Somente em julho, por exemplo, foram 1.680 contatos, sendo 425 presenciais, 529 por telefone e 672 por email”, ilustra Lenharo, pontuando que, por determinação do prefeito, as ações também são realizadas de forma pró-ativa. “Também promovemos atividades externas, indo ao encontro do empreendedor, como em atendimentos que realizamos recentemente na Cidade do Trabalho, em evento contra o Feminicídio na Praça Rui Barbosa, e atendimento direto a lojistas, restaurantes e outros comércios”, detalha o superintendente municipal.

Serviço:

Sala do Empreendedor

Órgão responsável: Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego

Telefone: 3308-1412

Endereço: Rua Lapa, 127 (ao lado da prefeitura)

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas

E-mail: saladoempreendedor@apucarana.pr.gov.br

Banco da Mulher Paranaense

Órgão responsável: Secretaria de Indústria, Comércio e Emprego

Telefone: 3422-4000 (Ramal 217)

Endereço: Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25 – Centro

Horário de atendimento: segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13 às 16h30E-mail: fomentopr.apucarana@gmail.com

