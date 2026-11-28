A Prefeitura de Apucarana vai liberar R$ 821.362,50 em auxílio-calamidade para 375 servidores públicos municipais que tiveram suas residências danificadas pelo temporal registrado em 21 de setembro. O benefício, autorizado por meio da Portaria nº 339 assinada nesta sexta-feira (27) pelo prefeito Rodolfo Mota, garantirá o repasse de R$ 2.190,30 em parcela única para cada trabalhador contemplado, sem necessidade de devolução.

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Para ter acesso ao recurso, os servidores aprovados precisam procurar o secretário da pasta em que atuam e assinar um termo de responsabilidade. O atendimento para a assinatura ocorrerá na segunda-feira (30), no período da tarde, além da terça-feira (1º) e da quarta-feira (2). Encerrado esse prazo, a Secretaria Municipal da Fazenda terá até 15 dias úteis, a partir de quinta-feira (3), para processar as operações bancárias e depositar os valores nas contas dos beneficiários.

Instituído pela Lei Municipal nº 281/2026, o auxílio foi criado como uma medida de amparo aos servidores efetivos, uma vez que o funcionalismo público municipal não tem direito ao saque-calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), recurso voltado exclusivamente aos trabalhadores da iniciativa privada que cumprem os requisitos legais. Ao comentar a liberação da verba, o prefeito Rodolfo Mota ressaltou o impacto social da iniciativa. “São mais de R$ 820 mil investidos na vida, na família e no restabelecimento da paz e da tranquilidade desses servidores que foram beneficiados pelo auxílio-calamidade”, afirmou o chefe do Executivo.

Para ter acesso ao recurso, os servidores aprovados precisam procurar o secretário da pasta em que atuam e assinar um termo de responsabilidade - Foto: - Divulgação / Prefeitura de Apucarana Para ter acesso ao recurso, os servidores aprovados precisam procurar o secretário da pasta em que atuam e assinar um termo de responsabilidade - Foto: - Divulgação / Prefeitura de Apucarana

Durante a triagem das solicitações enviadas à administração municipal, apenas os 375 pedidos que atenderam a todos os critérios foram deferidos, e a lista completa com os nomes dos contemplados será divulgada oficialmente pelo município. Segundo o balanço da prefeitura, outros 65 requerimentos acabaram indeferidos por inconsistências cadastrais ou falta de elegibilidade, sendo 57 por ausência de entrega da documentação exigida, seis por terem sido protocolados por pessoas sem vínculo como servidor público municipal e dois por duplicidade de endereço.