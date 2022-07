Apucarana leva iluminação a acesso rodoviário e rota turística rural

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os cerca de três quilômetros de extensão da Rua Papa João XXIII, e outros 900 metros no acesso ao Roteiro Turístico Rural e Religioso Estrada Bela do Barreiro, na Avenida Ayrton Senna (Contorno Norte de Apucarana), acabam de ganhar um novo sistema de iluminação pública.

continua após publicidade .

Em um investimento de cerca de R$700 mil, a prefeitura, através do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento (Idepplan), promoveu a substituição das antigas luminárias por novas, em tecnologia LED, com potência de 120 watts.

Segundo o prefeito Júnior da Femac, ao todo foram instaladas130 luminárias, sendo 100 unidades em toda a extensão da Rua Papa João XXIII (entre a Rua Natividade, na Vila Regina, até o Contorno Norte de Apucarana (PR-170/Avenida Ayrton Senna), e mais 30 unidades no acesso à Estrada Bela do Barreiro (entre o contorno e o Parque da Redenção).

continua após publicidade .

“Além dos moradores dos bairros por esta via passa e aqueles que trabalham e residem na zona rural da região, a nova iluminação, de alta performance, já garante mais segurança aos motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres”, avalia o prefeito Júnior da Femac, que fiscalizou o trabalho na companhia do presidente da Associação de Moradores do Jardim Figueira, Rogério Aparecido de Almeida.

“No investimento estão inclusos a colocação de postes, cabos de alta e baixa tensão e transformadores”, explica. Além de ser uma das entradas da cidade, o trecho atendido com nova iluminação também serve de ligação para um novo roteiro de turismo, que é a Estrada Bela do Barreiro, bem como o turismo religioso no Parque da Redenção.

“Uma ação que faz parte de um amplo planejamento da Gestão Júnior da Femac que vem gradualmente modernizando a iluminação pública em toda Apucarana”, lembra o engenheiro eletricista Lafayete dos Santos Luz, superintendente de Iluminação Pública do Idepplan.

continua após publicidade .

Ainda nesta semana, informa Luz, outros pontos da cidade recebem investimentos no setor. “Entre eles a instalação de luminárias LED com potência de 180 watts nas ruas Munhoz da Rocha e Clotário Portugal, desde o cruzamento com a rua Guarapuava até a estação ferroviária, bem como instalação de outras 177 luminárias, com potências entre 100 e 120 watts, em todas as vias dos Loteamentos Belvedere e Estoril”, relata o superintendente.

No que tange as duas vias centrais, pontua Lafayete Luz, “elas já haviam recebido melhorias recentemente no trecho entre o cruzamento com a rua Guarapuava até a Avenida Minas Gerais. Na oportunidade, a prefeitura executou a substituição das antigas luminárias por novas vapor metálico”, recorda.

Os serviços, que devem ser finalizados até a sexta-feira, sobretudo nos loteamentos que são área de chácara, fazem parte de um pacote de modernização do sistema de iluminação pública autorizado recentemente pelo prefeito Júnior da Femac que envolve a substituição de 4.105 luminárias antigas por novas em LED.

O investimento público é ordem de R$6,78 milhões em recursos da Cosip (Contribuição para Custeio da Iluminação Pública) e atende a inúmeros bairros e acessos rodoviários.

Siga o TNOnline no Google News