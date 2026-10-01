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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Apucarana lança programação para o mês da pessoa idosa

Iniciativa busca incentivar a autonomia, convivência comunitária e a promoção da saúde física e emocional da terceira idade

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucarana lança programação para o mês da pessoa idosa
Autor Entre os principais destaques da programação está uma viagem de lazer para um parque aquático na cidade de Pitangueiras - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

A Prefeitura de Apucarana deu início nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, à programação do "Outubro da Vitalidade", conjunto de atividades voltadas ao bem-estar, lazer e integração da população com mais de 60 anos. Lançada na data em que se celebra o Dia Nacional e Internacional da Pessoa Idosa, a agenda municipal inclui espetáculo teatral, baile, gincana esportiva, concurso de beleza, caminhada ao ar livre e viagem a um parque aquático, além de ações focadas na prevenção e no combate à violência contra a terceira idade.

- LEIA MAIS: Apucarana realiza 1º Seminário Municipal de Acolhimento Familiar em outubro

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A abertura oficial ocorre às 13 horas, no Centro da Juventude, com a encenação da peça teatral "Café com Bom Humor". Interpretada pelos personagens Jacinto e Bizantina, a apresentação utiliza o humor e a música para tratar da prevenção contra abusos e maus-tratos no ambiente familiar. O espetáculo busca orientar os espectadores sobre a importância do respeito aos direitos dos idosos e divulgar os canais de denúncia e a rede socioassistencial disponível no município.

Entre os principais destaques da programação está uma viagem de lazer para um parque aquático na cidade de Pitangueiras, agendada para os dias 20 e 21 de outubro. A atividade beneficiará 160 idosos vinculados a programas municipais como o grupo Conviver, aulas de hidroginástica, bailes comunitários e projetos da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família. O passeio é custeado com recursos do programa estadual Viaja Mais Paraná e cobrirá despesas de transporte, ingressos, alimentação e momentos de integração.

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A agenda festiva e recreativa contará ainda com o Grande Baile da Vitalidade, no dia 7 de outubro, das 19h às 22h, no Clube 28 de Janeiro, e com a Gincana da Integração e Movimento, marcada para o dia 8, às 14h, na sede do Sesc Apucarana. No dia 15 de outubro, às 19h, o Cine Teatro Fênix sedia a eleição do Miss e Mister Longevidade. O encerramento do evento acontece no dia 27 de outubro, a partir das 9h30, com uma caminhada coletiva no Parque Lago Jaboti, reunindo participantes em uma ação promovida conjuntamente pelas secretarias de Assistência Social, Mulher e Assuntos da Família, e Cultura e Turismo.

PROGRAMAÇÃO

1º/10 – Teatro Café com Bom Humor

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13h | Centro da Juventude

7/10 – Grande Baile da Vitalidade

19h às 22h | Clube 28 de Janeiro

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8/10 – Gincana da Integração e Movimento

14h | Sesc Apucarana

15/10 – Concurso Miss e Mister Longevidade

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19h | Cine Teatro Fênix

20 e 21/10 – Viagem e Lazer: Pôr do Sol no Parque Aquático

Parque aquático em Pitangueiras

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27/10 – Caminhada de Encerramento

9h30 | Lago Jaboti

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atividades para idosos BEM-ESTAR cultura e lazer Outubro da Vitalidade pessoa idosa programação municipal
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