A Prefeitura de Apucarana lançou nesta quinta-feira (19) a campanha "21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência e do Racismo contra as Mulheres". Promovida pela Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (Semaf) sob o slogan "Juntas por um Futuro sem Violência", a mobilização prevê uma série de ações até o dia 10 de dezembro para conscientizar a população, fortalecer a rede de proteção local e ampliar o acesso das vítimas à Justiça. A programação inclui a oferta de cursos, campanhas informativas e eventos voltados à defesa dos direitos femininos.

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Durante o período de mobilização, o município promoverá diversas ações, como o congresso "Por Elas! Você pode, nós podemos", marcado para os dias 26 e 27 de novembro, e atendimentos itinerantes com o Ônibus Lilás na Praça Rui Barbosa, nos dias 2 e 3 de dezembro. A agenda também abrange debates com servidores públicos municipais, a Campanha Laço Branco voltada à conscientização dos homens, e um evento de encerramento no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Além da violência doméstica e do feminicídio, as discussões deste ano englobam o combate ao racismo, a violência digital e a promoção da autonomia financeira feminina.

O prefeito Rodolfo Mota ressaltou durante a cerimônia de lançamento que a campanha é fundamental para dar visibilidade ao tema, mas lembrou que a rede de acolhimento e proteção opera de forma ininterrupta durante todos os dias do ano, com o apoio integrado das polícias Civil e Militar, da Guarda Civil Municipal e do Judiciário. A secretária da Semaf, Karine Mota, reforçou que o objetivo central das políticas públicas é garantir que nenhuma mulher viva sob a ameaça do medo ou do silenciamento. A urgência da pauta reflete o cenário nacional: segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil registrou 1.199 vítimas de feminicídio entre janeiro e outubro deste ano.

Como parte estratégica das ações, a prefeitura também apresentou o minicurso "Comunicação Responsável no Enfrentamento à Violência contra as Mulheres", direcionado aos profissionais de imprensa de Apucarana. A diretora do Departamento de Enfrentamento à Violência da Semaf, Fernanda de Freitas Araújo, explicou que a iniciativa oferece recomendações técnicas para uma cobertura jornalística ética, com foco na preservação da identidade e da dignidade das vítimas, evitando abordagens que reforcem preconceitos ou gerem revitimização.

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As mulheres que necessitam de apoio em Apucarana podem buscar atendimento gratuito e sigiloso no Centro de Atenção à Mulher (CAM), localizado na Rua Professora Talita Bresolin, 520, no Jardim São Pedro. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. As denúncias e os pedidos de ajuda também podem ser feitos diretamente pelos telefones 3422-4479 e 0800-645-4479, pelo número 153 da Patrulha Maria da Penha, ou através do e-mail oficial da secretaria da mulher.