Ato na Praça Rui Barbosa marcou a abertura da terceira edição da iniciativa neste sábado (28), com foco na eliminação de criadouros dentro dos imóveis

A Prefeitura de Apucarana, no norte do Paraná, lançou na manhã deste sábado (28), a "Operação Guerra Contra a Dengue" em ato na Praça Rui Barbosa que reuniu autoridades e agentes de endemias, com foco na intensificação do combate aos criadouros do mosquito transmissor e no monitoramento diante do cenário climático adverso. A iniciativa chega à sua terceira edição buscando evitar uma nova explosão de casos no município e na região.

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Segundo o prefeito, Rodolfo Mota, a operação deste ano exige mobilização redobrada por causa do El Niño, pois o fenômeno combina aumento das chuvas e altas temperaturas, ambiente propício para a proliferação do Aedes aegypti. Ele destacou que o poder público atua na limpeza e na roçagem de terrenos, além de fornecer estrutura às equipes, mas alertou que a maior parte dos focos está nas residências. "80% dos focos da dengue estão dentro das casas, dos quintais, dentro dos muros das pessoas", afirmou o prefeito, ao pedir que os moradores eliminem água parada em pratinhos de plantas, calhas e tambores.

Mota lembrou ainda a gravidade da doença e a epidemia vivida em 2024 para reforçar o apelo por engajamento popular. "Dengue mata, nós não estamos falando de uma doença que vai lá e toma um soro e que fica tudo bem, não, dengue mata, dengue hemorrágica mata", alertou.





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O secretário municipal da Saúde, Guilherme da Paula, ressaltou a queda expressiva nos indicadores recentes em comparação ao período anterior ao início da operação e detalhou o reforço tecnológico das equipes. De acordo com ele, o município registrou 64 notificações e nenhuma morte em 2026. Para reforçar as ações, as equipes passaram a contar com tablets com GPS que funcionam sem internet e um drone para vistoriar áreas de difícil acesso, como platibandas.





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"Nós precisamos do apoio da população, então nós temos a maior incidência de proliferação de casos de mosquito da dengue, é realmente dentro da casa", pontuou o secretário, lembrando que a prevenção exige o cuidado coletivo entre vizinhos e o aviso à Autarquia Municipal de Saúde (AMS) sobre situações de risco.

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O coordenador do controle de endemias, Mateus Machado da Ponte, pediu que a população receba os agentes devidamente identificados e mantenha uma rotina frequente de vistoria nos quintais. Ele explicou que a equipe atua para cobrir mais de 72 mil imóveis e que o planejamento para 2027 inclui novos uniformes completos, mas reforçou que o trabalho de campo depende da participação diária ou semanal dos moradores após as chuvas.

"Porque os agentes têm encontrado bastante larvas nas residências. E a gente precisa dessa colaboração", disse Mateus, acrescentando que, em caso de dúvida sobre a identificação do profissional, o morador deve ligar para a autarquia para confirmar.

Em Apucarana, são 63 casos confirmados e nenhum óbito, um cenário muito diferente da epidemia enfrentada no período epidemiológico de 2023/2024, quando o município contabilizou mais de 18,6 mil casos e 26 mortes, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

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Equipes receberam reforço tecnológico para atuar contra o mosquito - Foto: TNONLINE Equipes receberam reforço tecnológico para atuar contra o mosquito - Foto: TNONLINE

EL NIÑO

Municípios da região estão reforçando as estratégias de combate à dengue para evitar um possível aumento de casos nos próximos meses, como reflexo direto do super El Niño. A influência do fenômeno acende um alerta na saúde pública, pois combina aumento das chuvas e altas temperaturas, ambiente propício para a proliferação do Aedes aegypti.

O último informe epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) em outubro aponta 221 casos e nenhum óbito na área de abrangência da 16ª Regional de Saúde de Apucarana (RS), que atende 17 municípios da região.

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O Ministério da Saúde projeta uma alta de 20% a 40% nos casos da doença em 2027 em todo o país. O momento exige atenção redobrada e, enquanto isso, a imunização no SUS segue voltada ao público de 10 a 14 anos com a vacina Qdenga.

