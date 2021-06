Apucarana lança maior programa de inovação da região

Continua após publicidade

O maior programa de inovação de Apucarana e do Vale do Ivaí, foi lançado nesta sexta-feira. O Conexão Apucarana 2021 tem pôr o objetivo auxiliar os participantes na criação de um negócio até a conquista do primeiro cliente. O programa é uma realização do Conecta, em parceria com a ACIA e Sebrae/Pr.

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, informa que as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até dia 12 de junho. “O Conexão é voltado a estudantes do ensino médio e técnico, universitários, professores, empreendedores e empresários. Ele será dividido em três fases, com atividades que vão até novembro. A primeira etapa traz palestras de sensibilização e as inscrições podem ser feitas de forma individual, ” explica o Faganello.

A programação começa no dia 8 de junho, às 19h30, com a oficina online sobre “Tendências, Sociedade e Consumo”. O segundo encontro, sobre “Transformação Digital e a Nova Economia”, ocorrerá no dia 10, e o último, dia 15, discutirá “Como criar negócios inovadores”, sempre no mesmo horário.

Segunda fase

A segunda fase do programa é realizado o Startup Garage, uma iniciativa do Sebrae/PR, que visa estimular a criação de startups em instituições de ensino superior. Para esta etapa é necessário formar uma equipe de, no mínimo, três pessoas, sendo pelo menos uma delas aluno das universidades parceiras, que são: Faculdade de Apucarana (FAP), Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR ) – Câmpus Apucarana e Faculdade do Norte Novo de Apucarana (Facnopar).

O consultor do Sebrae/PR, Tiago Correia da Cunha, frisa que o Startup Garage é uma oportunidade para os jovens aproveitarem o ambiente da universidade para expandir suas ideias e desenvolverem o perfil empreendedor. “A aula inaugural começa no dia 7 de julho e segue com atividades até setembro. Depois disso, as startups passarão por um processo de aceleração, com duração de um mês, com o Conecta Apucarana”, explica Cunha.

Expectativa

Esta será a segunda edição do Conexão Apucarana que, em 2020, contou com mais de 70 participantes.

Foram formadas 22 equipes e 14 participaram do processo de aceleração. O consultor do Sebrae, Tiago Cunha, destaca que das 18 startups mapeadas em Apucarana por um levantamento da entidade, 14 saíram justamente desse programa. “Isto mostra a importância da iniciativa para fomentar a inovação na cidade”, ressalta Cunha.

O coordenador do Conecta Apucarana e presidente do SRI do Vale do Ivaí, Tiago Ribeiro, destaca que o programa oferece a oportunidade de os participantes iniciarem no mundo do empreendedorismo, além de potencializar a criação de empresas inovadoras para a cidade. “A metodologia ensina a desenhar o modelo de negócio, desenvolver um protótipo e testá-lo no mercado”, conta.

O presidente da Acia, Wanderlei Faganello, reforça que o Conexão Apucarana é fruto da união de todas as entidades da governança do CONECTA APUCARANA. “Damos o apoio necessário na Associação Comercial, para que as empresas e futuros empreendedores possam inovar. Isto tem dado frutos, tanto que o ano passado, Apucarana ficou em 14º lugar na criação de startups no Paraná, o que foi um grande salto para o nosso município”, conclui.

As inscrições para o CONEXÃO APUCARANA, podem ser feitas no link https://bit.ly/3yFyldg.