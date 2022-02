Da Redação

Apucarana lança livro homenageando personalidades da cidade

Foi lançado ontem, quarta-feira (09), com o apoio da Prefeitura de Apucarana, o livro "Alma e História das Ruas de Apucarana", escrito pelo jornalista Fernando Klein.

A obra é uma forma de valorizar e eternizar a história do município, visto que, em suas 155 páginas, o autor conta a trajetória de 25 personalidades que dão nome para as principais ruas da área central da cidade.

O prefeito Junior da Femac se tornou o maior incentivador do livro e destacou que a publicação “permite ao leitor saborear a nossa história através dessas pessoas maravilhosas, se encantando com a trajetória de cada uma delas. Todos acreditavam no potencial de desenvolvimento do município, cada um dando a sua parcela de contribuição para o município chegar aos 78 anos com grande potencial nas mais diversas áreas e reconhecido como a melhor educação básica do Brasil.” Junior ainda falou que o segundo volume já está sendo escrito.

O jornalista Fernando Klein, por sua vez, aponta que o relato biográfico das personalidades com nomes de ruas é rico de detalhes da história que ajudam a compreender melhor o município de hoje e as características de seu povo. O jornalista manifestou um agradecimento especial às famílias dos homenageados que tiveram importância fundamental para o resultado da publicação. “Agradeço ao prefeito Junior da Femac pela oportunidade e confiança no meu trabalho”, complementou Klein.



Com isso, o ponto alto da solenidade foi a presença de familiares e amigos das personalidades abordadas na obra e que tiveram sua história de vida resgata. Muitos dos convidados moram em outras cidades, mas, mesmo assim, se fizeram presentes para prestigiar o lançamento.

O neto de Renê Camargo de Azambuja, Ernesto Kugler, fez questão de vir para Apucarana, apesar de residir há muitos anos em Curitiba. Ele falou sobre esta iniciativa do município em promover o conhecimento e a cultura. “Essa iniciativa mostra que a cidade tem uma grande evolução porque enxerga a sua história pelos nomes que estão nas placas das suas vias. Esse movimento do prefeito Junior da Femac e a pesquisa do jornalista Fernando Klein tiveram um resultado maravilhoso, numa demonstração que aqui existe uma atenção especial para história e para a tradição”, manifestou Ernesto Kugler.

Enfatizando que a cultura manifesta a identidade do povo, o presidente do Conselho Municipal da Cultura, professor Benedito Cândido da Silva classificou de “extrema importância” o lançamento do livro Alma e História das Ruas de Apucarana. “Não posso deixar de valorizar a atenção que o prefeito Junior da Femac está dando para cultura da nossa cidade e parabenizo o excelente trabalho da secretária da Cultura, Maria Agar. A cultura se faz todos os dias, dentro de nossas casas. Cada um dos apucaranenses está escrevendo a história”, disse professor Benedito.



O evento teve a participação especial dos secretários municipais das pastas de áreas ligadas ao lançamento do livro, Maria Agar (Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística) e Maurício Borges, da Comunicação. O evento foi prestigiado pelos vereadores Luciano Facciano, Marcos da Vila Reis e Jossuela Pirelli.

Nomes de ruas que estão no livro “Alma e História das ruas de Apucarana”:

Antônio Ostrensky Byington Carlos Schmidt Luiz José dos Santos Clóvis Fonseca Demétrio Moreira dos Santos Elidio Stabile Pedro Firman Neto Yoshinori Fukushima Horeslau Saviski Irmã Eleotéria Ítalo Ado Fontanini Miguel Simião Munhoz da Rocha Clotário Portugal Erasto Gaertner João Cândido Ferreira Oswaldo Cruz Gastão Vidigal Nagib Daher Octávio de Sá Barreto Osório Ribas de Paula Renê Camargo de Azambuja Severino Cerutti Talita Bresolin

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.