Apucarana lança Festival de Comidas de Boteco e Bebidas

A prefeitura de Apucarana divulgou em nota nesta terça (30), através da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), que estará abrindo as inscrições para o Festival Gastronômico de Comidas de Boteco, Chopp, Cerveja, Vinhos e Bebidas Artesanais de Apucarana e Região, que será realizado no Espaço das Feiras.

Os detalhes da iniciativa foram apresentados ontem no Cine Teatro Fênix em reunião com proprietários de estabelecimentos dos setores envolvidos.

Disponíveis nas categorias comida de boteco, bebidas artesanais, chopp, cerveja e vinho, as inscrições para as empresas de Apucarana ficam abertas até o dia 15 de dezembro (ver detalhes no quadro abaixo). Se o número de interessados não atingir o mínimo necessário, a participação será aberta para outras cidades

O festival somente será realizado quando as inscrições atingirem no mínimo 70% da capacidade instalada no Espaço das Feiras. “O festival poderá acontecer uma ou mais vezes durante o ano, aos domingos, feriados e mesmo em outras datas”, observa a secretária da Promatur, Maria Agar.

Maiores informações podem ser obtidas pelo e-mail: turismo@apucarana.pr.gov.br, presencialmente no Cine Teatro Fênix e no Whats App 43 99669 6465.

O prefeito Junior da Femac é um entusiasta desta iniciativa de fomentar a gastronomia apucaranense e também divulgar as marcas locais de chopp e cervejas artesanais, além dos vinhos da “Serra de Apucarana”. Conforme frisa ele, Apucarana é polo universitário e também o maior polo de confecções do Estado. “Temos estrutura e uma excelente gastronomia para mostrar e, ao mesmo tempo, atrair mais visitantes”, avalia Junior da Femac.

Para se inscrever, a empresa deverá apresentar os seguintes documentos, digitalizados em arquivo único para o e-mail turismo@apucarana.pr.gov.br ou presencialmente no Cine Teatro Fênix:

a) cartão do CNPJ;

b) alvará de funcionamento vigente;

c) certidão negativa de débitos municipal;

d) certidão negativa de débitos estadual;

e) certidão negativa de débitos federal;

f) cadastro de turismo- cadastur

g) juntamente com a ficha de inscrição ** esta pode ser feita online https://forms.gle/avzxXH4zg43isoENA

A prefeitura colocará a disposição dos participantes:– estande 2,5×2,75m com uma pia, torneira com água eem aço inox (total de 36 estandes com pia e balcão e40 estandes sem pia e balcão)– uma tomada 110v e uma 220v– música ao vivo– modelos de materiais de divulgação do festival;-segurança-ambulância com atendimento