Apucarana lança 'Cidadão Bom de Nota' com R$ 200 mil em prêmios entre 2026 e 2027

Iniciativa da prefeitura incentiva a emissão de notas fiscais de serviço e sorteará carro, motos e dinheiro aos consumidores







A Prefeitura de Apucarana lançou nesta quinta-feira (13) o programa "Cidadão Bom de Nota", uma campanha de incentivo à cidadania fiscal focada na emissão de notas de prestação de serviços. Segundo o prefeito Rodolfo Mota (União Brasil), a iniciativa distribuirá mais de R$ 200 mil em prêmios entre setembro e dezembro de 2026 e durante todo o ano de 2027 para os consumidores que exigirem a inclusão do CPF no documento fiscal, incluindo valores em dinheiro, duas motocicletas e um carro zero quilômetro.



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O calendário oficial do programa prevê a distribuição de R$ 73.500 em dinheiro, além de um carro modelo hatch zero quilômetro (avaliado em R$ 90 mil, segundo a Secretaria da Fazenda) e duas motocicletas (R$ 22 mil cada uma), divididos em 16 sorteios entre 2026 e 2027.

A divisão dos prêmios ocorrerá de forma progressiva. Ainda em 2026, serão distribuídos R$ 18.500 em quatro sorteios mensais (setembro a dezembro). O prêmio principal deste ano ocorrerá na extração especial de Natal, agendada para 23 de dezembro, que sorteará a primeira motocicleta e R$ 6 mil em dinheiro.

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Já para o exercício de 2027, o volume de prêmios será maior. Estão programados R$ 55.000 em prêmios em dinheiro distribuídos ao longo de 12 meses. O prêmio mais aguardado, o carro hatch zero quilômetro, será sorteado no dia 18 de agosto de 2027, enquanto a segunda motocicleta sairá no sorteio natalino de 22 de dezembro do mesmo ano.

Prefeito lança o programa "Cidadão Bom de Nota" - Foto: Gaby Campos Prefeito lança o programa "Cidadão Bom de Nota" - Foto: Gaby Campos

Os sorteios são baseados nas extrações da Loteria Federal do Brasil. A cada R$ 50 gastos em serviços (como academias, oficinas mecânicas ou encanadores), o sistema gera um cupom automaticamente para o cidadão cadastrado.



O secretário municipal da Fazenda, Rogério Ribeiro, destacou os ganhos para a economia da cidade. "O programa Cidadão Bom de Nota é um programa que incentiva a cidadania fiscal. Solicitando a emissão da nota fiscal, tanto de mercadorias quanto de serviços, nós registramos a evolução do Produto Interno Bruto, movimentamos a economia do município".

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Os sorteios são classificados em duas naturezas. Nos "ordinários", de prêmios em dinheiro, concorrem apenas os cupons gerados no mês de apuração. Já nos sorteios "especiais" (para os veículos), os cupons são cumulativos, ou seja, bilhetes de todos os meses do ano em questão são válidos para a disputa. O primeiro sorteio será realizado no dia 9 de setembro de 2026, contabilizando as notas emitidas a partir de 1º de agosto de 2026.

O prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) comparou a novidade a outros programas de recompensas já conhecidos pela população, como o Nota Paraná. "A exemplo do que a gente já faz com o Nota Paraná, agora você, cidadão de Apucarana, pode fazer o seu cadastro. É uma única vez, lá no site da prefeitura ou no aplicativo da prefeitura. Cadastrou o seu CPF, todas as notas que você pedir de prestação de serviço, você está concorrendo a prêmios", afirmou o prefeito.

CRONOGRAMA DOS SORTEIOS E PREMIAÇÃO — PROGRAMA “CIDADÃO BOM DE NOTA”

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Sorteio Período de emissão das NFS-e Data do sorteio Premiação Natureza 1º 01/01/2026 a 31/08/2026 09/09/2026 50 prêmios de R$ 50,00 Ordinário 2º 01/09/2026 a 30/09/2026 14/10/2026 100 prêmios de R$ 50,00 Ordinário 3º 01/10/2026 a 31/10/2026 11/11/2026 50 prêmios de R$ 100,00 Ordinário 4º 01/11/2026 a 30/11/2026 23/12/2026 1 motocicleta, 5 prêmios de R$ 1.000,00 e 10 prêmios de R$ 100,00 Especial (Natal) — cumulativo 5º 01/12/2026 a 31/12/2026 13/01/2027 50 prêmios de R$ 100,00 Ordinário 6º 01/01/2027 a 31/01/2027 10/02/2027 50 prêmios de R$ 100,00 Ordinário 7º 01/02/2027 a 28/02/2027 10/03/2027 50 prêmios de R$ 100,00 Ordinário 8º 01/03/2027 a 31/03/2027 14/04/2027 50 prêmios de R$ 100,00 Ordinário 9º 01/04/2027 a 30/04/2027 12/05/2027 50 prêmios de R$ 100,00 Ordinário 10º 01/05/2027 a 31/05/2027 16/06/2027 50 prêmios de R$ 100,00 Ordinário 11º 01/06/2027 a 30/06/2027 14/07/2027 50 prêmios de R$ 100,00 Ordinário 12º 01/07/2027 a 31/07/2027 18/08/2027 1 carro modelo hatch, zero km Especial — cumulativo 13º 01/08/2027 a 31/08/2027 15/09/2027 50 prêmios de R$ 100,00 Ordinário 14º 01/09/2027 a 30/09/2027 13/10/2027 50 prêmios de R$ 100,00 Ordinário 15º 01/10/2027 a 31/10/2027 10/11/2027 50 prêmios de R$ 100,00 Ordinário 16º 01/11/2027 a 30/11/2027 22/12/2027 1 motocicletas e 50 prêmios de R$ 100,00 Especial (Natal) — cumulativo



