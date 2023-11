Apucarana lança campanha pelo fim da violência contra a mulher

A partir desta segunda-feira (20) até 10 de dezembro a prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal da Mulher e Assuntos da Família (Semaf), realiza uma extensa programação para intensificar a divulgação da rede de serviços de proteção à mulher vítima de violência doméstica. A mobilização faz parte de Campanha Mundial de 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra Mulher. “A administração municipal, a exemplo dos anos anteriores, está fortemente engajada nesta mobilização que objetiva salvar vidas”, afirma a secretária da Semaf, Denise Canesin.

continua após publicidade

“Estamos todos juntos, prefeitura, poder legislativo, judiciário, forças de segurança e sociedade civil para fazer chegar às apucaranenses a certeza que elas terão a ajuda necessária para sair da situação de violência. Nesses 16 dias da campanha vamos reforçar o pedido para as mulheres denunciarem. Nossa rede de atendimento está pronta para ajudá-la porque não aceitamos nenhum tipo de violência contra a mulher em Apucarana”, disse o prefeito Junior da Femac durante o lançamento da campanha na manhã de hoje, no Cine Teatro Fênix. O evento reuniu autoridades municipais, do judiciário, da Polícia Militar, representantes da sociedade civil, ONGs e a imprensa.

-LEIA MAIS: Apucaranense relata desorganização durante show de Taylor Swift

continua após publicidade

Denise Canesin destaca que a administração municipal realiza diariamente o enfrentamento da violência contra a mulher por meio da garantia do serviço especializado do Centro de Atendimento a Mulher (CAM) e com apoio e fomento a projetos e outros serviços de atendimento a mulher. “Entre 20 de novembro e 10 de dezembro ativismo se intensifica através de ações que acontecem em conjunto com a sociedade civil organizada, serviços públicos, universidades, empresas, associações, entre outros parceiros”, relaciona a secretária.

De acordo com Denise, a “Campanha dos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra A Mulher” 2023, por considerar que a informação é o melhor remédio contra a violência, busca divulgar os serviços especializados existentes no município, como o CAM, Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal, Delegacia da Mulher e Patrulha Maria da Penha. “A divulgação de informações nos meios de comunicação e as mídias sociais, além da sensibilização de serviços e profissionais da educação, saúde e assistência social serão estratégias para informar, apoiar e incentivar mulheres a buscar orientação e atendimento para ruptura do ciclo de violência”, informa Denise.

A delegada da Mulher, Luana Lopes, disse que a eficácia do trabalho de todos os envolvidos na proteção das mulheres vítimas de violência em Apucarana tem mostrado resultado. “Para mim é uma honra fazer parte de rede de apoio e poder servir a sociedade apucaranense. Mulheres não se calem. Temos uma rede de serviços à sua disposição”, conclama Luana.

continua após publicidade

O juiz Osvaldo Soares Neto reafirmou o apoio do Judiciário à prefeitura e a todas as instituições envolvidas no trabalho de proteção a mulher no município. “Como juiz e cidadão é uma honra fazer parte da macro rede de enfrentamento da violência contra mulher. Estamos juntos nesta campanha para intensificar ainda mais a informação e conscientização deste grande trabalho que a prefeitura desenvolve para dar suporte às mulheres em situação de violência doméstica”, avalia Soares Neto.

O lançamento da campanha teve a participação do comandante do 10º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Edvaldo Isidoro Vieira; do comandante da Guarda Municipal, Reinaldo Andrade; da diretora da Patrulha Maria da Penha, Kelly Prado; do presidente da câmara municipal, Luciano Molina; do coordenador de segurança junto ao gabinete do prefeito Junior da Femac, Marcos José Facio; secretários municipais e órgãos de imprensa.

Panfletagem e adesivagem

continua após publicidade

O primeiro dia da campanha de prevenção e divulgação dos serviços de proteção à mulher em Apucarana foi marcado também por uma ação de adesivagem de carros e panfletagem, no fim da tarde, na Praça Rui Barbosa, No material distribuído foram divulgados os serviços de atendimento e enfretamento a violência contra mulher em Apucarana. Com o apoio da Semaf, a ação foi promovida pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal, Marcha Mundial das Mulheres e Setorial de Mulheres da APP Sindicato.

PROGRAMAÇÃO DESTA TERÇA-FEIRA (21)

continua após publicidade

– Centro Educacional Profissionalizante (CEPES), entre 8h30 e 11 horas, oficina com adolescentes, com o tema “Quem ama abraça, fazendo a prevenção de relacionamentos abusivos”. Realização CEPES com o apoio da Semaf.

– No diretório Central dos Estudantes da Unespar Campus de Apucarana, às 19h30, roda de conversa com o tema “População Negra: questão social, políticas de saúde e autocuidado da população negra”. Realização da Unespar Campus Apucarana (NERG e NERA) e APP Sindicato.

– Auditório Professor José Berton da Unespar Campus Apucarana, às 19h30, mesa redonda “Vozes Negras na Literatura”. Realização Unespar Apucarana (NERG e NERA).

continua após publicidade

CANAIS DE DENÚNCIAS DE CASOS DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER:

– Canal nacional telefone 180

– Polícia Militar – 190

– Centro de Atendimento à Mulher Apucaranense (CAM) nos telefones 3422-4478 0800-645-4479

– Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM), pelos telefones 153, 99654-8450 ou 99954-7993

– Delegacia da Mulher – 3423-0972

Siga o TNOnline no Google News